Ο Diddy είχε προσκαλέσει την ηθοποιό Ντέιβι Τσέις σε afterparty όταν ήταν 12 ετών

Ένα νέο ανησυχητικό βίντεο από τα βραβεία MTV Movie Awards του 2003 επανήλθε και πάλι στο φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο της Ντέιβι Τσέις, γνωστής από την ταινία The Ring, δείχνει τον Sean «Diddy» Combs να προσκαλεί την τότε 12χρονη ηθοποιό σε ένα afterparty που ακολουθεί την τελετή.

Το βίντεο, το οποίο αναδημοσίευσε η Daily Mail, έγινε και πάλι viral στα social media, καθώς ο ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές αγωγές από ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι ήταν ανήλικοι όταν δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από εκείνον, με μία από αυτές τις αγωγές να αναφέρει ότι ένα από αυτά τα θύματα ήταν μόλις 10 ετών.

Ο Diddy έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του και έχει δηλώσει ότι δεν έχει επιτεθεί σεξουαλικά ποτέ σε ανήλικο, ούτε σε κανέναν άλλο.

Δείτε το βίντεο:

Εκπρόσωποι του Diddy έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη φράση που είχε πει ο ράπερ στην τότε 12χρονη ηθοποιό ήταν προγραμματισμένο μέρος της εκδήλωσης και ότι δεν είχε κάποιο ανάρμοστο κίνητρο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η Τσέις παρευρέθηκε εν τέλη στο συγκεκριμένο πάρτι.

Η Ντέιβι Τσέις πέθανε στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών. Σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της από το σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), ενώ η χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών — περισσότερων από ενός ναρκωτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα — αναφέρθηκε επίσης ως επιβαρυντικός παράγοντας. Ο θάνατος της χαρακτηρίστηκε φυσικός.

Η Τσέις έγινε ιδιαίτερα γνωστή από παιδί, όταν ενσάρκωσε τη Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία «The Ring», ενώ είχε συμμετάσχει και στην ταινία «Lilo & Stitch» ως η Λίλο.