Ντέιβι Τσέις: Αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του Ring

Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία τρόμου Ring ως Σαμάρα, αλλά και για τη φωνή της ως Λίλο στην ταινία «Lilo & Stitch», πέθανε από AIDS σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, μετά από μια σπαρακτική μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την έλλειψη στέγης.

Η κύρια αιτία θανάτου της 35χρονης καταγράφηκε ως σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), ενώ η χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών — περισσότερων από ενός ναρκωτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα — αναφέρθηκε επίσης ως συντελεστικός παράγοντας, σύμφωνα με έκθεση του Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες που έλαβε η Page Six τη Δευτέρα.

Ο θάνατος της κρίθηκε φυσικός.

Η Τσέις πέθανε στις 16 Ιουνίου, αφού διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και διάφορες «σοβαρές» λοιμώξεις του αίματος που προκάλεσαν σηψαιμία, σύμφωνα με τον σύντροφό της, Ρόι Χερνάντεζ.