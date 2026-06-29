Ντέιβι Τσέις: Αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του Ring

Η ηθοποιός πέθανε στις 16 Ιουνίου σε ηλικία 35 ετών, και τώρα αποκαλύπτεται η αιτία θανάτου της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ντέιβι Τσέις: Αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του Ring

Η Ντέιβ Τσέις / AP

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ντέιβι Τσέις, γνωστή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία τρόμου Ring ως Σαμάρα, αλλά και για τη φωνή της ως Λίλο στην ταινία «Lilo & Stitch», πέθανε από AIDS σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, μετά από μια σπαρακτική μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την έλλειψη στέγης.

Η κύρια αιτία θανάτου της 35χρονης καταγράφηκε ως σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS), ενώ η χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών — περισσότερων από ενός ναρκωτικών σε σύντομο χρονικό διάστημα — αναφέρθηκε επίσης ως συντελεστικός παράγοντας, σύμφωνα με έκθεση του Ιατροδικαστή του Λος Άντζελες που έλαβε η Page Six τη Δευτέρα.

Ο θάνατος της κρίθηκε φυσικός.

Η Τσέις πέθανε στις 16 Ιουνίου, αφού διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και διάφορες «σοβαρές» λοιμώξεις του αίματος που προκάλεσαν σηψαιμία, σύμφωνα με τον σύντροφό της, Ρόι Χερνάντεζ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Απαγόρευση ναυσιπλοΐας και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων «μέχρι νεωτέρας»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γουινέα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγχοι της Τροχαίας: 26.000 αλκοτέστ και 1.200 αφαιρέσεις διπλωμάτων σε μία εβδομάδα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

23:24LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου: «Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται»

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινίδης (ΝΔ): «Θα ήθελα τον Σαμαρά πίσω» - Τι είπε για την επιστολή Φεύγα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρά βρέθηκαν δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών - Στο νοσοκομείο με αφυδάτωση τα 4 αδέρφια τους

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μπήκε ανάποδα στον ΒΟΑΚ και έβλεπε τα αυτοκίνητα να έρχονται κατά πάνω της

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από επεισόδιο στη Νικοπόλη

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εκατοντάδες όρθιοι επισκέπτες απαθανατίζουν το μοναδικό ηλιοβασίλεμα

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβι Τσέις: Αποκαλύφθηκε η σοκαριστική αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του Ring

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες σχεδιάζουν να στείλουν κατσαρίδες με βιονικές στολές στο διάστημα

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Tαϊλανδή πούλησε τη 12χρονη κόρη της σε σαλόνι μασάζ του Τόκιο για «παροχή υπηρεσιών»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξέλιξη στο Πανόραμα – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

22:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο

22:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Οι τρυφερές φωτογραφίες από τον γάμο της που μοιράστηκε με το κοινό της

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο Πρωτοπρεσβύτερος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κόκκινος συναγερμός: Ο ευρωπαϊκός καύσωνας «κατεβαίνει» στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις στο Αίγιο: «Μου είπε ότι είχε πιάσει τη μητέρα του να κρατάει ένα μαχαίρι» - Κατάθεση «φωτιά» από τη σύντροφο του Ολύμπιου για το διπλό φονικό

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 57χρονη βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νότια Κορέα: 160 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για την εθνική - Απειλούν να σκοτώσουν τον προπονητή

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

18:24LIFESTYLE

Παραιτήθηκε ο Βασίλης Χιώτης από το Ραδιόφωνο και τον όμιλο του ΣΚΑΪ

18:49ΕΛΛΑΔΑ

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε ο 15χρονος Γιάννης στο newsbomb

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οι Simpsons «προέβλεψαν» τον νικητή του; Η αλήθεια πίσω από το viral βίντεο

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ και δεν μου είπαν ότι κινδυνεύει», λέει ο σύζυγος της 35χρονης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ξηρόμερο: Τοπογράφος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - Καταπλακώθηκε από φερτά υλικά

18:15LIFESTYLE

Το σόι σου: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο;

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ