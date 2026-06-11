Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

Ο Diddy έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του και έχει δηλώσει ότι δεν έχει επιτεθεί σεξουαλικά ποτέ σε ανήλικο, ούτε σε κανέναν άλλο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

Ο Sean "Diddy" Combs

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας πρώην ανήλικος ηθοποιός κατέθεσε αγωγή κατά του Diddy, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση το 2007 σε εκδήλωση στο Χόλιγουντ Χιλς.
  • Η αγωγή περιγράφει ότι ο Diddy οδήγησε τον ανήλικο σε ιδιωτικό δωμάτιο, του προσέφερε αλκοόλ και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις.
  • Ο Diddy αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα απαντήσει νομικά, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα βασίζονται μόνο στην αφήγηση του ενάγοντα.
  • Ο ενάγων χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «John YH Roe» και κατηγορεί επίσης την πρώην εταιρεία εκπροσώπησής του για έλλειψη προστασίας κατά το περιστατικό.
  • Ο Diddy αντιμετωπίζει πολλαπλές αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και εκτίει ποινή φυλάκισης για άλλες κατηγορίες, μεταξύ αυτών μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.
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Ένας πρώην ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του Sean «Diddy» Combs, κατηγορώντας τον ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά το 2007 σε μια εκδήλωση στην γειτονιά Χόλιγουντ Χιλς, όταν εκείνος ήταν ανήλικος.

Ο άνδρας, ο οποίος παραμένει ανώνυμος, κατέθεσε την αγωγή εναντίον του Diddy αυτή την εβδομάδα στις αρχές της Καλιφόρνια.

Η συγκεκριμένη αγωγή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά από όλο και περισσότερα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 56χρονος πρώην μεγιστάνα της μουσικής, ο οποίος αυτήν την στιγμή βρίσκεται σε μια ομοσπονδιακή σωφρονιστική μονάδα χαμηλής ασφάλειας στο Νιου Τζέρσεϊ, αφού καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία, και εκτίει ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών.

Τι αναφέρεται στην αγωγή

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο έχει στη διάθεσή του ένα αντίγραφο της αγωγής, ο Diddy κατηγορείται ότι οδήγησε τον τότε ανήλικο ηθοποιό σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο κατά την διάρκεια μιας εκδήλωση στο Χόλιγουντ Χιλς. Εκεί, ο Diddy του προσέφερε ένα αλκοολούχο ποτό πριν τον αγγίξει και στη συνέχεια του κάνει στοματικό σεξ.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Diddy προσέγγισε τον τότε ανήλικο ηθοποιό λέγοντας του ότι «ήθελε να του μιλήσει ιδιαιτέρως για κάποιες πιθανές ευκαιρίες» και του είπε ότι θα ήταν «ένας καλός υποψήφιος για ένα επερχόμενο έργο του».

Μόλις ο Diddy και ο ανήλικος βρέθηκαν στο ιδιωτικό δωμάτιο, ο ράπερ πρόσφερε στον ανήλικο ένα αλκοολούχο ποτό πριν «αρχίσει να του τρίβει το χέρι». Ο άνδρας που τον κατηγορεί είπε στον Diddy «ότι δεν ένιωθε άνετα με τον τρόπο που τον άγγιζε», αλλά ο ράπερ υποστήριξε ότι προσπαθούσε να τον κάνει να χαλαρώσει, σύμφωνα με την αγωγή.

«Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο του ενάγοντος και άρχισε να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα, ενώ ταυτόχρονα άγγιζε τα δικά», αναφέρεται στην αγωγή. «Ο κατηγορούμενος προέβη στη συνέχεια σε στοματικές σεξουαλικές πράξεις με τον ανήλικο ενάγοντα, ενώ συνέχιζε να αγγίζει τον εαυτό του. Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια φόρεσε ξανά το παντελόνι του και είπε στον ενάγοντα ότι θα έβλεπε πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση από εκεί και πέρα για τον ρόλο που είχε στο μυαλό του».

Ένας εκπρόσωπος του Diddy αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες. «Ο κ. Combs αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Αυτή η καταγγελία περιγράφει γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια και βασίζονται αποκλειστικά στην αφήγηση του ενάγοντος. Θα εξετάσουμε προσεκτικά την καταγγελία και θα απαντήσουμε μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα γεγονότα θα αποδείξουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», δήλωσε ο Juda Engelmayer, εκπρόσωπος του Diddy, στο CNN.

Ο άνδρας υπέβαλε την αγωγή του με το ψευδώνυμο «John YH Roe». Περιγράφεται ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως «παιδί-ηθοποιός» γύρω στο 2004, ενώ δεν αναφέρεται πόσο χρονών ήταν όταν συνέβη το περιστατικό που περιγράφει τον Μάιο του 2007, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ανήλικος.

Ο άνδρας κατέθεσε αγωγή και κατά της πρώην εταιρείας εκπροσώπησής του, ισχυριζόμενος ότι δεν τον προστάτευσαν επαρκώς ως ανήλικο και ότι θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να τον συνόδευε ένας ενήλικας στην εκδήλωση, που συνέβη το περιστατικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Diddy κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Ο ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλαπλές αγωγές από ενάγοντες που ισχυρίζονται ότι ήταν ανήλικοι όταν δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από τον Diddy, με μία από αυτές τις αγωγές να αναφέρει ότι ένα από αυτά τα θύματα ήταν μόλις 10 ετών.

Ο Diddy έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του και έχει δηλώσει ότι δεν έχει επιτεθεί σεξουαλικά ποτέ σε ανήλικο, ούτε σε κανέναν άλλο.

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