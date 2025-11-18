Αντιμέτωπος με νέα καταγγελία ο Diddy: Αυνανιζόταν μπροστά σε μουσικό παραγωγό

Ο 56χρονος ράπερ εκτίει τετραετή ποινή φυλάκισης για κατηγορίες σχετικές με πορνεία στο Νιου Τζέρσεϊ

Αντιμέτωπος με νέα καταγγελία ο Diddy: Αυνανιζόταν μπροστά σε μουσικό παραγωγό

O Diddy το 2020, πριν κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον του

Mark Von Holden/Invision/AP
Νέα κατηγορία για σεξουαλική επίθεση από τον 56χρονο ράπερ Sean «Diddy» Combs ανακοίνωσε ότι διερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Λος Άντζελες την Τρίτη (18/11).

Ο Diddy εκτίει επί του παρόντος τετραετή ποινή φυλάκισης για κατηγορίες σχετικές με πορνεία στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά από ομοσπονδιακή δίκη που έλαβε χώρα νωρίτερα φέτος.

Η νέα καταγγελία προέρχεται από έναν ανώνυμο μουσικό παραγωγό στη Φλόριντα, ο οποίος δήλωσε ότι συνάντησε τον Combs σε μια φωτογράφιση σε αποθήκη στο Λος Άντζελες το 2020.

Ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο Combs άρχισε να αυνανίζεται κάτω από το πουκάμισό του, στη συνέχεια εξέθεσε τα γεννητικά του όργανα και ζήτησε από τον παραγωγό να τον «βοηθήσει», σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που είδε το NBC.

Ο παραγωγός δεν αντίδρασε στον Combs, ο οποίος συνέχισε την άσεμνη πράξη του πριν του πετάξει το πουκάμισο, σύμφωνα με το νομικό έγγραφο.

Έρευνα για την καταγγελία

Οι αστυνομικές αρχές του Λος Άντζελες δήλωσαν ότι έλαβε επίσημο αντίγραφο της αναφοράς από το τμήμα της Φλόριντα την Παρασκευή (14/11) και θα διερευνήσει τις καταγγελίες.

Η αναφορά περιγράφει επίσης λεπτομερώς ένα περιστατικό από τον Μάρτιο του 2021, στο οποίο ο κατήγορος ισχυρίζεται ότι δύο άνδρες του κάλυψαν το κεφάλι πριν ο Combs μπει στο δωμάτιο και τον αποκαλέσει «καρφί», σύμφωνα με το NBC.

Ο Combs καταδικάστηκε τον Ιούλιο για το ότι μετέφερε τις συντρόφους του και άνδρες σεξεργάτες σε όλη τη χώρα για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές συνευρέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών για πολλά χρόνια.

Ωστόσο, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και εκβιασμό, οι οποίες θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή ισόβια.

Η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2028, αν και μπορεί να μειώσει το χρόνο παραμονής του στη φυλακή μέσω της συμμετοχής του σε πρόγραμμα θεραπείας για την κατάχρηση ουσιών και άλλα προγράμματα της φυλακής.

