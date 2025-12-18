ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους

Έρχονται επιπλέον πληρωμές ύψους 600 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Έρχονται επιπλέον πληρωμές ύψους 600 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου
Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ προς 485.896 μοναδικούς δικαιούχους.

Πιο αναλυτικά οι πιστώσεις αφορούν:

  • 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους.
  • 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα.
  • 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
  • 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ανακοίνωσή του μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δισ. ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι και τέλος του έτους, θα καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληρωμές:

  • Εξισωτική Ενίσχυση 2025
  • Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23
  • Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ
  • De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
  • Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
  • Προκαταβολή ενίσχυσης 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου από ακραία φυτικά φαινόμενα (από ΕΛΓΑ).
