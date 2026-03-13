Ο πρόεδρος του Ιράν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη

Snapshot Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει στην Τεχεράνη και να χαιρετά περαστικούς.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Η εκδήλωση ήταν επίσης κατά του ελέγχου του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε βίντεο στο Instagram που τον δείχνει να περπατάει με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί στην Τεχεράνη και να χαιρετούν τους περαστικούς, εν μέσω της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

https://www.instagram.com/reel/DV1DOGwDVmg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι εικόνες δείχνουν τον Μασούντ Πεζεσκιάν, συνοδευόμενος από Ιρανούς αξιωματούχους, να περπατούν στους δρόμους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την ετήσια πολιτική και θρησκευτική εκδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων Αλ-Κουντς.

Η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να δείξει στους Ιρανούς ότι δεν φοβάται παρά το έντονο κύμα αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

