Πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης: «Δεν δεχόμαστε κατάπαυση πυρός»

«Το Ιράν έχει εξαντλήσει την υπομονή του, την οποία είχε επιδείξει για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να αποτρέψει έναν περιφερειακό πόλεμο. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός έως ότου επιτευχθεί ένα οριστικό αποτέλεσμα», διεμήνυσε σε τηλεοπτική εμφάνισή του ο πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαεΐ.

Ο Ρεζαεΐ, που είναι γραμματέας του Συμβουλίου Οικονομικού Συντονισμού των επικεφαλής των τριών κρατικών εξουσιών του Ιράν, απευθύνθηκε προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Κύριε Τραμπ οι πύραυλοι μας είναι απεριόριστοι αλλά οι δικοί σας πύραυλοι THAAD έχουν εξαντληθεί. Έτσι στραφήκατε στην Νότια Κορέα, μία χώρα που στηρίζεται στο οπλοστάσιο της για να υπερασπιστεί τον εαυτό της εναντίον μίας πυρηνικής Βόρειας Κορέας, που είναι η γειτονική της χώρα. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μία κρίση στην ασφάλεια και τις επενδύσεις στην Νότια Κορέα», προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαεΐ.

Και συνέχισε: «Περίπου μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος δήλωσα σε μία συνέντευξη ότι εάν ξεσπούσε πόλεμος δεν θα υπήρχε κατάπαυση πυρός. Επίσης είπα ότι η μοίρα του Χίτλερ που την αντιμετώπισε στα χιόνια της Ρωσίας θα περιμένει επίσης τους Αμερικανούς όταν αντιμετωπίσουν την αποφασιστικότητά μας».

«Εν ολίγοις οι αμερικανικές δυνατότητες βρίσκονται υπό την πολιορκία μας. Θέλουμε να ελευθερωθούν από αυτή τη πολιορκία για να πάρουν μία ανάσα και να κερδίσουν χρόνο. Πριν τους δώσαμε αυτές τις ευκαιρίες. Αυτό έχει τελειώσει τώρα», υπογράμμισε ο Ρεζαεΐ.

