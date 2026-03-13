Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει λίγο το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η Ρωσία να βοηθάει το Ιράν. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει λίγο το Ιράν» ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του FOX, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Νομίζω ότι μπορεί να το βοηθά (το Ιράν) λίγο, ναι, υποθέτω. Και μάλλον πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή «The Brian Kilmeade Show».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια για την άμυνα κατά των drones, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία παρέχει τέτοια βοήθεια, μιλώντας σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Brian Kilmeade Show» του Fox News Radio που μεταδόθηκε την Παρασκευή.

