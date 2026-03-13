Δαμιανός: Η Κύπρος θα μπορούσε να αρχίσει να παράγει φυσικό αέριο για εξαγωγή έως το 2028

Η Κύπρος στοχεύει σε εξαγωγές φυσικού αερίου έως το 2028 καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην προσφορά

Δημήτρης Μάνωλης

Δαμιανός: Η Κύπρος θα μπορούσε να αρχίσει να παράγει φυσικό αέριο για εξαγωγή έως το 2028
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κύπρος θα μπορούσε να ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου για εξαγωγή το νωρίτερο το 2028, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ενισχύοντας την προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μαίνεται.

Η αναταραχή στον Κόλπο έχει αυξήσει τις ανησυχίες για τη μεταφορά ενέργειας μέσω στρατηγικών σημείων όπως το Στενό του Ορμούζ, διάδρομος για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, που έχει σχεδόν σταματήσει μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Σχετικά με την ανάπτυξη του κυπριακού κοιτάσματος φυσικού αερίου Cronos, ο Κύπριος υπουργός δήλωσε στο Reuters: «Ελπίζουμε να έχουμε αέριο έως το 2028».

«Νομίζω ότι γενικά η κρίση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματά μας, ειδικά αυτά που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Κόλπου», δήλωσε ο Μ. Δαμιανός. «Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από συγκεκριμένες περιοχές».

«Η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά γενικά για την ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Κύπρος έχει ανακαλύψει περίπου 15 έως 18 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου σε έξι περιοχές της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της, αν και η ανάπτυξη έχει προχωρήσει αργά, καθώς οι ανακαλύψεις είναι κατανεμημένες σε πολλαπλά υπεράκτια τεμάχια και απαιτούν ξεχωριστές επενδυτικές αποφάσεις.

Το κοίτασμα Cronos, που ανακαλύφθηκε από την ιταλική Eni και τη γαλλική Total διαθέτει λίγο πάνω από τρία τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, αρκετά για να τροφοδοτήσει την Κύπρο για δεκαετίες ή να υποστηρίξει εξαγωγές προς περιφερειακές αγορές.

Το κοίτασμα αναμένεται να αξιοποιηθεί χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή στην Αίγυπτο, όπου το φυσικό αέριο θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και υγροποίηση πριν αποσταλεί κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές.

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε ότι δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα κατασκευής τερματικού σταθμού εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από μεγαλύτερες ανακαλύψεις.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του φυσικού αερίου, η Κύπρος προωθεί επίσης σημαντικά έργα υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ (GSI).

Ο Δαμιανός δήλωσε ότι το προγραμματισμένο υποθαλάσσιο καλώδιο αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος του νησιού και στη μείωση της απομόνωσής του από τα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού», είπε.

Σχόλια
