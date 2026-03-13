H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών

Ο Σκοτ Μπέσεντ τη στιγμή που τον ειδοποιούν ότι τον χρειάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ένας πρόεδρος που ακολουθεί πρωτόκολλα. Του αρέσει να παρουσιάζεται ως απρόβλεπτος και αυτό έχει ως συνέπεια αρκετές φορές να φέρνει σε δύσκολη θέση τους συνεργάτες του.

Αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος διέκοψε τη συνέντευξη που έδινε στο βρετανικό δίκτυο Sky News ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Την ώρα που ο δημοσιογράφος έχει ξεκινήσει την ερώτηση του ένας από τους συνεργάτες του υπουργού ακούγεται να λέει πίσω από τις κάμερες: «Υπουργέ ο πρόεδρος σας θέλει αμέσως».

Ο Μπέσεντ υπακούει αμέσως και βγάζει το μικρόφωνο. Φεύγει από το χώρο της συνέντευξης στις 10:22 το πρωί και επιστρέφει σχεδόν δύο ώρες μετά στις 12:07.

«Κύριε υπουργέ, είναι η πρώτη φορά – και είμαι βέβαιος ότι θα είναι και η τελευταία – που ένας συνεντευξιαζόμενος απομακρύνεται για να μεταβεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων», είπε ο δημοσιογράφος Βίλφρεντ Φροστ μόλις επέστρεψε ο Μπέσεντ.

«Πώς είναι ο πρόεδρος; Είναι αγχωμένος;» συνέχισε ο δημοσιογράφος. Ο Μπέσεντ άρχισε να τραυλίζει καθώς απαντούσε στην ερώτηση. «Ε, όχι, ο πρόεδρος έχει εξαιρετική διάθεση», είπε ο Αμερικανός υπουργός. Και συνέχισε: «Η αποστολή στο Ιράν προχωράει πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι έχω έναν έφηβο… έναν έφηβο που σκέφτεται να καταταγεί στο στρατό».

Επαινώντας τόσο τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Μπέσεντ πρόσθεσε: «Θα εμπιστευόμουν τη ζωή του παιδιού μου στα χέρια τους.»

«Και αυτό ακριβώς συζητούσατε μόλις τώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων;» ρώτησε ο Φροστ. Ο Μπέσεντ απάντησε: «Συζητούσαμε για μια πληθώρα θεμάτων».

Στη συνέχεια, ο υπουργός δήλωσε ότι πιστεύει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και μια διεθνής συμμαχία θα συνοδεύσουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ μόλις αυτό καταστεί «στρατιωτικά εφικτό».

«Και αυτό συζητήθηκε μόλις τώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων;» ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Δικά σας λόγια, όχι δικά μου», είπε ο Μπέσεντ.