Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ: Εμπλοκή δεύτερου KC-135 αποκαλύπτει αξιωματούχος – Τι γνωρίζουμε

Αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 Stratotanker της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εν πτήσει, πάνω από το Ορλάντο

Μυστήριο καλύπτει τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, το βράδυ της Πέμπτης στο δυτικό Ιράν το οποίο υποστήριζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε πως τα έξι μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Προς ώρας λίγα έχουν γίνει γνωστά για το περιστατικό, καθώς όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της CENTCOM:

Η συντριβή δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά

Σημειώθηκε ένα μη προσδιορισμένο περιστατικό

Ενεπλάκη δεύτερο αεροσκάφος

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε φιλικό εναέριο χώρο

Το δεύτερο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που επικαλείται ανώνυμο αξιωματούχο άλλο αεροσκάφος που εμπλέκεται ήταν επίσης ένα KC-135.

Από την πλευρά του, ο Yechiel Leiter, πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, έγραψε στο X ότι το άλλο αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ισραήλ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφία που έδωσα στη δημοσιότητα ισραηλινά ΜΜΕ.

O Yang Uk, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών Asan της Νότιας Κορέας εκτίμησε πως θα ήταν σπάνιο ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού να καταρριφθεί από εχθρικά πυρά, καθώς τέτοιες επιχειρήσεις διεξάγονται συνήθως πίσω από τις ζώνες μάχης.

Η «ακτινογραφία» του KC-135 Stratotanker

Το KC-135 Stratotanker είναι ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό άλλων αεροσκαφών εν πτήσει, επιτρέποντάς τους να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς προσγείωση.

Το αεροσκάφος χρησιμοποιείται επίσης για τη μεταφορά τραυματιών κατά τη διάρκεια ιατρικών διακομιδών ή για την εκτέλεση αποστολών επιτήρησης, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες.

Βασισμένο στον ίδιο σχεδιασμό με το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 707, το αεροσκάφος ανεφοδιασμού βρίσκεται σε υπηρεσία για περισσότερα από 60 χρόνια, υποστηρίζοντας την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ, καθώς και αεροσκάφη συμμάχων, σύμφωνα με περιγραφή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αεροσκάφος KC-135 την ώρα της απογείωσης από βάση στη νότια Ιαπωνία AP Photo/Hiro Komae/αρχείου

Βάσει σχεδιασμού το εν λόγω μοντέλο πρόκειται να αποσυρθεί σταδιακά, καθώς όλο και περισσότερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού νέας γενιάς KC-46A Pegasus (που βασίζονται στο επιβατικό 767, επίσης της Boeing) τίθενται σε υπηρεσία.

Παρά τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, η παλαιότητα των KC-135 έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία και την αντοχή τους.

«Τα τελευταία από αυτά τα αεροσκάφη κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1960», δήλωσε ο Yang. Πρόσθεσε ότι η μετάβαση στο KC-46A έχει προχωρήσει πιο αργά από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, η Πολεμική Αεροπορία διέθετε πέρυσι 376 KC-135, εκ των οποίων 151 σε ενεργό υπηρεσία, 163 στην Εθνική Αεροπορική Φρουρά και 62 στην Εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το βασικό πλήρωμα ενός KC-135 αποτελείται από τρία άτομα: έναν πιλότο, έναν συγκυβερνήτη και έναν χειριστή του βραχίονα ανεφοδιασμού. Σε αποστολές διακομιδών προστίθενται νοσοκόμες και ιατρικοί τεχνικοί.

Πώς γίνεται ο ανεφοδιασμός στον αέρα

Ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται συνήθως στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, όπου βρίσκεται ο χειριστής του βραχίονα. Ένας σωλήνας ανεφοδιασμού κατεβαίνει για να συνδεθεί με μαχητικά, βομβαρδιστικά ή άλλα αεροσκάφη.

Σε πολλά από τα αεροσκάφη, ο χειριστής του σωλήνα εργάζεται ξαπλωμένος μπρούμυτα, κοιτάζοντας έξω από ένα παράθυρο στο κάτω μέρος του αεροσκάφους.

Ορισμένα KC-135 μπορούν επίσης να ανεφοδιάσουν αεροσκάφη από θήκες στα φτερά τους. Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού διαθέτουν επίσης χώρο για τη μεταφορά φορτίου ή επιβατών, αν χρειαστεί.

Τουλάχιστον 13 νεκροί κατά την Επιχείρηση Epic Fury

Η συντριβή αυξάνει τον αριθμό των νεκρών των ΗΠΑ στην Επιχείρηση Epic Fury σε τουλάχιστον 13 στρατιωτικούς, επτά από τους οποίους σκοτώθηκαν σε μάχη. Περίπου 140 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οκτώ σοβαρά, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης