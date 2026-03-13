Αν μπορείτε να κάνετε αυτό το τεστ 10 δευτερολέπτων μετά τα 60, είστε σε εξαιρετική φόρμα

Χρονολογώντας πόσο χρόνο χρειάζεται ένα άτομο για να σηκωθεί, να περπατήσει σε μικρή απόσταση, να στρίψει, να επιστρέψει και να καθίσει, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για την λειτουργική κίνηση και σταθερότητα.

Επειδή απαιτεί ελάχιστο εξοπλισμό και μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί, το τεστ TUG έχει γίνει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο διαλογής σε κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης ηλικιωμένων.

Τι μετρά το τεστ Timed Up and Go (TUG)

Το τεστ TUG αξιολογεί ταυτόχρονα διάφορες πτυχές της σωματικής λειτουργίας, όπως:

ισορροπία και σταθερότητα στάσης

ταχύτητα βαδίσματος και μοτίβο/μηχανική διασκελισμού

ικανότητα όρθιας και καθιστής στάσης

συντονισμός κατά τη διάρκεια των κινήσεων αναστροφής

Συνδυαστικά, αυτοί οι παράγοντες παρέχουν μια εικόνα της λειτουργικής κινητικότητας ενός ατόμου, η οποία συνδέεται στενά με την ανεξαρτησία και τον κίνδυνο πτώσης σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Οι γιατροί χρησιμοποιούν συχνά το τεστ κατά την αξιολόγηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, νευρολογικές παθήσεις ή απώλεια ισορροπίας λόγω ηλικίας.

Πώς γίνεται το τεστ TUG

Η διαδικασία είναι απλή και συνήθως διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί.

Το άτομο ξεκινά καθισμένο σε μια τυπική καρέκλα, φορώντας τα κανονικά του υποδήματα και χρησιμοποιώντας ένα βοήθημα βάδισης, εάν χρειάζεται.

Όταν του δοθεί η εντολή να ξεκινήσει, το άτομο πρέπει να:

σηκωθεί από την καρέκλα περπατήσει μέχρι μια γραμμή στο πάτωμα περίπου 3 μέτρα μακριά κάνει επιτόπου αναστροφή περπατήσει πίσω στην καρέκλα καθίσει ξανά

Ο εξεταστής ξεκινά τη χρονομέτρηση όταν το άτομο αρχίζει να κινείται και σταματά το χρονόμετρο μόλις το άτομο καθίσει ξανά.

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του τεστ βοηθά τους γιατρούς να εκτιμήσουν τον κίνδυνο πτώσης και τη συνολική κινητικότητα του ατόμου.

Οι ερευνητικές και κλινικές οδηγίες ερμηνεύουν γενικά τα αποτελέσματα με τον ακόλουθο τρόπο:

10 δευτερόλεπτα και κάτω — φυσιολογική κινητικότητα για υγιείς ενήλικες

— φυσιολογική κινητικότητα για υγιείς ενήλικες 10–12 δευτερόλεπτα — τυπική κινητικότητα για ηλικιωμένους ενήλικες

— τυπική κινητικότητα για ηλικιωμένους ενήλικες 12 δευτερόλεπτα και πάνω — αυξημένος κίνδυνος πτώσεων

Στις κλινικές αξιολογήσεις, μπορούν επίσης να καταγραφούν πρόσθετες παρατηρήσεις, όπως αστάθεια, συρτά βήματα ή δυσκολία στην αλλαγή διεύθυνσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αξιολόγησης TUG που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα πρόληψης πτώσεων, οι ηλικιωμένοι που χρειάζονται 12 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσουν το τεστ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο πτώσεων.

Τι παρατηρούν οι κλινικοί γιατροί κατά τη διάρκεια του τεστ

Πέρα από την χρονομέτρηση, οι κλινικοί γιατροί παρακολουθούν επίσης πώς κινείται το άτομο. Σημαντικές παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

αργό ή διστακτικό βάδισμα

σύντομα ή ανώμαλα βήματα

δυσκολία διατήρησης ισορροπίας

μειωμένη κίνηση του βραχίονα κατά το περπάτημα

ανάγκη στήριξης σε κοντινά αντικείμενα

Αυτά τα μοτίβα μπορεί να σηματοδοτούν υποκείμενα προβλήματα με τη νευρολογική λειτουργία, την μυϊκή δύναμη και τον έλεγχο της ισορροπίας, τα οποία μπορεί να απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση.

Γιατί το τεστ TUG είναι σημαντικό για τους ηλικιωμένους

Οι πτώσεις αποτελούν σημαντικό πρόβλημα υγείας μεταξύ των ενηλίκων άνω των 60 ετών, οδηγώντας συχνά σε τραυματισμούς, νοσηλείες και απώλεια ανεξαρτησίας.

Οι αξιολογήσεις κινητικότητας, όπως το τεστ TUG, βοηθούν τους κλινικούς ιατρούς να:

εντοπίζουν άτομα με αυξημένο κίνδυνο πτώσης

παρακολουθούν τις αλλαγές στην κινητικότητα με την πάροδο του χρόνου

αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αποκατάστασης

συνιστούν παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ισορροπία και τη δύναμη

Επειδή το τεστ είναι απλό και γρήγορο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται τακτικά για την παρακολούθηση της προόδου κατά τη διάρκεια φυσικοθεραπείας ή προγραμμάτων πρόληψης πτώσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία χρησιμοποιείται συνήθως το τεστ TUG;

Το τεστ χρησιμοποιείται συχνότερα σε ενήλικες άνω των 60 ετών, αν και οι κλινικοί γιατροί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, που έχουν περιορισμούς κινητικότητας ή νευρολογικές παθήσεις.

Μπορεί το τεστ Timed Up and Go να προβλέψει πτώσεις;

Το τεστ δεν εγγυάται ότι θα συμβεί πτώση, αλλά οι πιο αργοί χρόνοι και οι ορατές δυσκολίες στην κίνηση μπορούν να σηματοδοτήσουν αυξημένο κίνδυνο.

Μπορεί το τεστ TUG να μετρήσει την ανάρρωση μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση;

Ναι. Οι φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν συχνά το τεστ TUG για την παρακολούθηση της ανάρρωσης μετά από παθήσεις όπως χειρουργική επέμβαση ισχίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλες ασθένειες που επηρεάζουν την κινητικότητα.

Συμπέρασμα

Το τεστ Timed Up and Go (TUG) είναι ένα απλό αλλά πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της κινητικότητας και τον εντοπισμό του πιθανού κινδύνου πτώσης. Μετρώντας πόσο γρήγορα ένα άτομο μπορεί να σταθεί, να περπατήσει, να γυρίσει και να καθίσει, οι κλινικοί γιατροί αποκτούν γνώσεις σχετικά με την ισορροπία, τον συντονισμό και την λειτουργική ανεξαρτησία.

