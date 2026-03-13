Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

Σε μία εκ βαθέων ψυχής εξομολόγηση προχώρησε ο Πάνος Σόμπολος, σε συνέντευξή του στην διαδικτυακή εκπομπή «Status». Μεταξύ άλλων, ο αστυνομικός ρεπόρτερ μίλησε για τη σύζυγό του, Τζένη και την ζωή του μετά την απώλειά της το 2007.

«Είναι όντως πολύ σκληρό να καλείσαι να διαχειριστείς την απώλεια του ανθρώπου σου μετά από 32 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, τον πρώτο καιρό, είναι τσάκισμα. Όμως σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου… Οι παλιοί έλεγαν πως “ο χρόνος είναι γιατρός σ’ αυτές τις περιπτώσεις” και το διαπίστωσα και εγώ. Αλλά δεν φεύγει από μέσα σου, δεν την ξεχνάω ποτέ την Τζένη», είπε αρχικά ο αστυνομικός ρεπόρτερ.

«Την εκτιμούσαν όλοι και την είχαν όλοι πολύ ψηλά. Αυτή ήταν ο βράχος, ο οικογενειάρχης, γιατί δυστυχώς η δουλειά που έκανα δεν ήταν… Έχασα οικογενειακές στιγμές. Φαντάσου, πόσες φορές πήγαμε στο χωριό μας και με γύρισαν πίσω γιατί συνέβη το “τάδε περιστατικό”… Πόσες φορές πήγα σε ταβέρνα με φίλους και συγγενείς και τους παρατούσα γιατί συνέβη περιστατικό και έπρεπε να φύγω. Έπρεπε εκείνη την ώρα να πάω στον τόπο. Δεν έχω μετανιώσει, έτσι έπρεπε να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Αυτή ήταν η δουλειά μου», πρόσθεσε ο Πάνος Σόμπολος.

Διαβάστε επίσης