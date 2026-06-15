Θρίλερ στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - Αρνητικό το τεστ DNA που έγινε σε Αμερικανό

Η Κέρι χρησιμοποιεί πλέον μια εκστρατεία GoFundMe προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει τους ιδιωτικούς ερευνητές

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - Αρνητικό το τεστ DNA που έγινε σε Αμερικανό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το τεστ DNA σε Αμερικανό, που θεωρήθηκε πιθανός ο Μπεν Νίνταμ, ήταν αρνητικό σύμφωνα με τη μητέρα του.
  • Ο Μπεν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στην Κω το 1991 και δεν έχουν βρεθεί ίχνη του παρά τις εκτεταμένες έρευνες.
  • Η μητέρα του σχεδιάζει να συνεργαστεί με ιδιωτική εταιρεία ερευνών για να εξετάσει ξανά την υπόθεση και να αποκτήσει αρχεία από την αστυνομία.
  • Υπάρχει υπόνοια ότι ο Μπεν μπορεί να υπήρξε θύμα παράνομης διακίνησης και αυτό το ενδεχόμενο παραμένει ενεργό στο πλαίσιο της έρευνας.
  • Η οικογένεια συνεχίζει να ζητά τη στήριξη του κοινού και κάθε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
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Νέες εξελίξεις στο δράμα της Κέρι Νίνταμ, η οποία έχασε τον γιο της, Μπεν, πριν 30 χρόνια στην Κω.

Ο Μπεν Νίνταμ ήταν μόλις ένα νήπιο όταν εξαφανίστηκε στην Ελλάδα το 1991, λίγο αφότου είχε μετακομίσει στην Κω μαζί με τη 19χρονη τότε μητέρα του, Κέρι, και τους γονείς της, οι οποίοι διέθεταν σπίτι στο νησί.

Ωστόσο, λίγο αργότερα σημειώθηκε η τραγωδία, όταν ο Μπεν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 24 Ιουλίου. Από τότε δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του, παρά το τεράστιο έργο των αστυνομικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η Κέρι δεν εγκατέλειψε ποτέ την αναζήτηση του γιου της και πρόσφατα πήρε μια μικρή ελπίδα, όταν ένας Αμερικανός εμφανίστηκε υποστηρίζοντας ότι μπορεί να είναι ο γιος της, καθώς οι θετοί του γονείς αρνούνταν να του παραδώσουν το πιστοποιητικό γέννησής του μετά την υιοθεσία του στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Information received from Greece following Ben Needham TV appeal

Ωστόσο, σε ανάρτησή της στην ομάδα του Facebook «Help Find Ben Needham», η 51χρονη μητέρα έγραψε χθες:

«Σήμερα λάβαμε επιβεβαίωση ότι η τελευταία εξέταση DNA που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε αρνητικό αποτέλεσμα.

Παρότι είναι απογοητευτικό να αποκλείεται ακόμη ένα πιθανό στοιχείο, παραμένουμε αποφασισμένοι στην αναζήτησή μας για τον Μπεν και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε κάθε αξιόπιστη πιθανότητα που έχουμε στη διάθεσή μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα ότι θα βρούμε απαντήσεις για το τι συνέβη στον Μπεν.

Κάθε φορά που ένα στοιχείο ερευνάται και αποκλείεται, ενισχύεται η ανάγκη για συνεχή έρευνα, εξειδικευμένη υποστήριξη, διεθνείς έρευνες και διατήρηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης».

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την εξαφάνιση του παιδιού. Ένας άνδρας είχε υποστηρίξει προσωρινά ότι ένας πρώην οδηγός τρακτέρ είχε σκοτώσει κατά λάθος τον Μπεν και είχε θάψει το σώμα του, όμως αργότερα ανακάλεσε τη δήλωσή του και τα πιθανά λείψανα του παιδιού δεν βρέθηκαν ποτέ.

Ωστόσο, η Κέρι είναι πεπεισμένη ότι το αγόρι απήχθη και στάλθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για υιοθεσία, γι' αυτό και υπήρχε μεγάλη ελπίδα ότι ο άνδρας που εμφανίστηκε πρόσφατα θα μπορούσε πράγματι να είναι ο γιος της.

Η Κέρι επιθυμεί τώρα να συνεργαστεί με μια ελληνική ιδιωτική εταιρεία ερευνών, η οποία έχει υποσχεθεί να εξετάσει την υπόθεση και να αποκτήσει έγγραφα που η ίδια προσπαθεί να λάβει από την Αστυνομία της Κω από το 2016.

Information received from Greece following Ben Needham TV appeal - See more at: http://www.southyorks.police.uk/news-syp/information-received-greece-following-ben-needham-tv-appeal#sthash.t2HNduDr.dpuf
epa04755504 (FILE) A file handout image provided by the www.helpfindben.co.uk campaign shows a new digital image of how Ben Needham would look like aged 21. Ben was just 21 months old when he disappeared from the village of Iraklise, Kos, on 24 July 1991. Reports on 18 May 2015 state that more than 80 people from EU countries have made direct contact with British South Yorkshire Police since the force joined Ben Needhamβ€™s family to appeal to millions of people in Greece, on 15 May 2015 about Ben's disappearance nearly 24 years ago. EPA/HELPFINDBEN.CO.UK / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES *** Local Caption *** 50562617HELPFINDBEN.CO.UK

Μιλώντας στη Sun, δήλωσε:

«Μας είπαν ότι αυτό δεν θα αποτελέσει πρόβλημα.

Στη συνέχεια μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, να εξετάσουν τους φακέλους της υπόθεσης και όλα όσα έχουν γίνει από την ελληνική αστυνομία.

Μπορούν να μελετήσουν την υπόθεση από την πρώτη ημέρα, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ».

Η Κέρι χρησιμοποιεί πλέον μια εκστρατεία GoFundMe προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να πληρώσει τους ιδιωτικούς ερευνητές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έγραψε:

«Η στήριξη του κοινού είναι τώρα πιο σημαντική από ποτέ.

Η εκστρατεία μας στο GoFundMe παραμένει ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε νέα στοιχεία, να εξασφαλίσουμε τη βοήθεια ειδικών και να διατηρήσουμε την υπόθεση του Μπεν στο προσκήνιο.

Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους όσοι μας έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Μπεν μπορεί να υπήρξε θύμα παράνομης διακίνησης μετά την εξαφάνισή του.

Αυτό το ενδεχόμενο δεν έχει ποτέ αποκλειστεί πλήρως και παραμένει μια σημαντική κατεύθυνση της έρευνας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στην αλήθεια.

Ζητούμε από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες, όσο μικρές ή ασήμαντες κι αν φαίνονται, να επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Μπεν βρίσκεται στις καρδιές μας κάθε μέρα και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναζητούμε απαντήσεις».

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