Διχάζει η μητέρα του μικρού Μπεν: «Για το παιδί μου δίνουν ψίχουλα, για την Μαντλίν εκατομμύρια»

Snapshot Η Κέρι Νίντχαμ καταγγέλλει την ανισότητα στη χρηματοδότηση, καθώς η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν λαμβάνει δέκα φορές περισσότερα κονδύλια από αυτήν για τον γιο της Μπεν.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ μειώνει την εμπλοκή της στην υπόθεση του Μπεν και πλέον θα περιορίζεται στη διαβίβαση πληροφοριών στις ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Η υπόθεση του Μπεν παραμένει ανοιχτή μετά από 35 χρόνια, αλλά η έρευνα έχει περιορισμένους πόρους και ο επικεφαλής της δεν εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν.

Η Κέρι ζητά προσωπική παρέμβαση από τον Κιρ Στάρμερ ή τον πρωθυπουργό για να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους και ουσιαστική υποστήριξη στην έρευνα.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δηλώνει ότι ο ρόλος της ήταν πάντα επικουρικός και η έρευνα καθοδηγείται από τις ελληνικές αρχές, διαβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην υποστήριξη της οικογένειας.

Η μητέρα του αγνοούμενου Μπεν Νίνταμ λέει ότι είναι «εντελώς απαράδεκτο» το γεγονός πως η έρευνα για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν έχει λάβει δέκα φορές περισσότερη χρηματοδότηση από την υπόθεση του γιου της.

Η Κέρι Νίνταμ μίλησε μετά την «συντριπτική», όπως είπε, ενημέρωση ότι η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ μειώνει την εμπλοκή της στην έρευνα για την εξαφάνιση του Μπεν.

«Δεν είναι σωστό να καθόμαστε στην άκρη και να δεχόμαστε μόνο ψίχουλα βοήθειας από την κυβέρνηση. Η έρευνα για τον γιο μου εδώ και 35 χρόνια έχει λάβει 1,3 εκατομμύρια λίρες.

[Η υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚαν] έχει λάβει σχεδόν 14 εκατομμύρια λίρες. Πώς είναι αυτό δίκαιο; Δεν είναι, και δεν πρόκειται να σωπάσω άλλο. Δεν ασκώ καμία κριτική στην οικογένεια ΜακΚαν. Δεν είναι προσωπικό. Είναι απέναντι στην κυβέρνηση και τις αρχές—τη βρετανική κυβέρνηση και τις αρχές.

Δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλή. Θέλω τους ίδιους πόρους που δίνονται στις έρευνες άλλων υποθέσεων να δοθούν και στην υπόθεση του γιου μου. Είναι εντελώς απαράδεκτο», είπε.

Ο Μπεν, από το Σέφιλντ, εξαφανίστηκε στην Κω το 1991, σε ηλικία 21 μηνών.

Παρά τη μία από τις μακροβιότερες έρευνες για αγνοούμενο στη βρετανική ιστορία—που περιλαμβάνει και δύο ανασκαφές στη φάρμα όπου εθεάθη τελευταία φορά—η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Η Κέρι δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δεν θα έχει πλέον την ευθύνη για νέες έρευνες και απλώς θα διαβιβάζει νέα στοιχεία στην Ιντερπόλ και την ελληνική αστυνομία.

Όπως είπε, ενώ η υπόθεση του Μπεν παραμερίζεται, η έρευνα για τη Μαντλίν ΜακΚαν—η οποία ήταν τριών ετών όταν εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007—συνεχίζει να έχει υψηλό προφίλ.

«Ποτέ δεν έχω μιλήσει δημόσια γι’ αυτό», πρόσθεσε. «Δεν αρνούμαι σε καμία οικογένεια καμία βοήθεια ή πόρους για να βρει τους δικούς της ανθρώπους—ποτέ.

Αλλά αν θέλετε να συγκρίνετε τις υποθέσεις, ο Μπεν εξαφανίστηκε στην Ελλάδα, η Μαντλίν εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία.

Για την υπόθεση της Μαντλίν εμπλέκεται η βρετανική αστυνομία στην έρευνα για την εξαφάνισή της. Πώς γίνεται λοιπόν να είναι υπεύθυνοι γι’ αυτήν και η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ να μην μπορεί να είναι για τον Μπεν; Είναι τόσο άδικο.

Σε αυτή την υπόθεση πέφτουν πόροι καθημερινά. Μόλις πρόσφατα δόθηκαν άλλα 100.000 λίρες στην έρευνα και μια ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται αποκλειστικά πάνω σε αυτήν. Ο επικεφαλής ανακριτής της δικής μου υπόθεσης δεν εργάζεται αποκλειστικά για τον Μπεν, έχει και άλλες ευθύνες, και τώρα θέλουν να μου το αφαιρέσουν κι αυτό».

Πρόσθεσε: «Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ είναι η μόνη μου γραμμή ζωής αυτή τη στιγμή.

Πάντα βασιζόμουν σε αυτούς για να προχωρούν τις έρευνες, να οργανώνουν τεστ DNA και να διαβιβάζουν οποιαδήποτε πληροφορία στις χώρες από όπου προκύπτουν στοιχεία.

Τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί δεν βλέπω τις ελληνικές αρχές να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους έργο».

Η Κέρι είπε ότι υπάρχουν σχέδια ο επικεφαλής της έρευνας να μεταβεί στην Κω για να συναντήσει τον Έλληνα εισαγγελέα και να ξαναπάρει καταθέσεις μαρτύρων.

Ζητά πλέον την παρέμβαση του Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας: «Θέλω να παρέμβει προσωπικά».

«Χρειάζομαι περισσότερους πόρους. Ήμουν πρόθυμη να ακολουθήσω αυτά τα σχέδια με την Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ, αλλά αν αυτό περιοριστεί και δεν γίνουν αυτές οι συναντήσεις και οι επανεξετάσεις μαρτύρων, τότε θέλω ο Πρωθυπουργός να παρέμβει και να μου δώσει πόρους ή μια αστυνομική δύναμη που θα το κάνει, γιατί δεν πρόκειται να καθίσω και να το δεχτώ αυτό.

Έχω φτάσει στο απροχώρητο με το να είμαι ήσυχη, να είμαι διπλωματική και να μην δημιουργώ πρόβλημα σε κανέναν. Θα το παλέψω μέχρι τέλους. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί να συμβεί».

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι ο ρόλος της ήταν πάντα «δίαυλος ανταλλαγής πληροφοριών» με τις ελληνικές αρχές.

«Η ίδια η έρευνα καθοδηγείται από τις ελληνικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Καθώς πλησιάζουμε στην 35η επέτειο της εξαφάνισης του Μπεν, έχουμε επανεξετάσει τις διαδικασίες μας ώστε να παραμένουν κατάλληλες και να αντέχουν σε πιθανή αύξηση της ροής πληροφοριών.

Η κατανομή των πόρων μας δεν έχει αλλάξει, καθώς συνεχίζουμε να έχουμε έναν ορισμένο αξιωματικό οικογενειακής υποστήριξης και έναν επιθεωρητή ως σημεία επαφής για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την οικογένεια του Μπεν.

Η ελληνική έρευνα παραμένει ανοιχτή και πιστεύουμε ότι θα παραμείνει μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα.

Η εμπλοκή μας στην υποστήριξη της έρευνας δεν έχει αλλάξει.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να στηρίζουμε την οικογένεια του Μπεν και την έρευνα και κατανοούμε πλήρως τη δυσκολία και το τραύμα που έχουν βιώσει και συνεχίζουν να βιώνουν».

