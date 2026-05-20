Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Νίκαια – Έσπασαν τη βιτρίνα και αφαίρεσαν κοσμήματα

Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5) σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια που στεγάζεται στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες αφού έσπασαν την βιτρίνα της κεντρικής εισόδου του καταστήματος, εισέβαλλαν μέσα και αφαίρεσαν κοσμήματα.

Αφού άρπαξαν τα κοσμήματα ο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση με κλεμμένο όχημα που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από την περιοχή του Χαϊδαρίου.