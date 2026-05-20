Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Νίκαια – Έσπασαν τη βιτρίνα και αφαίρεσαν κοσμήματα
Οι δράστες αφού άρπαξαν τα κοσμήματα διέφυγαν με κλεμμένο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση
- Τρεις δράστες διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια, σπάζοντας τη βιτρίνα της κεντρικής εισόδου.
- Αφαίρεσαν κοσμήματα από το κατάστημα πριν διαφύγουν.
- Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή με κλεμμένο όχημα από την περιοχή του Χαϊδαρίου.
- Η κατεύθυνση διαφυγής τους παραμένει άγνωστη.
Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5) σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια που στεγάζεται στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Γρηγορίου Λαμπράκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες αφού έσπασαν την βιτρίνα της κεντρικής εισόδου του καταστήματος, εισέβαλλαν μέσα και αφαίρεσαν κοσμήματα.
Αφού άρπαξαν τα κοσμήματα ο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση με κλεμμένο όχημα που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από την περιοχή του Χαϊδαρίου.
