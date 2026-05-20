Γρίπη των πτηνών: Πρώτη επίσημη μετάδοση από κατοικίδιο σε άνθρωπο – Τι σημαίνει για πιθανή πανδημία

Snapshot Επιβεβαιώθηκε η πρώτη μετάδοση του ιού H5N1 από μολυσμένη γάτα σε άνθρωπο, χωρίς όμως να υπάρχει μετάδοση μεταξύ ανθρώπων.

Οι γάτες μολύνονται εύκολα από H5N1, ειδικά όταν καταναλώνουν ωμά ζωικά προϊόντα, και μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα έκθεσης για τον άνθρωπο.

Η περίπτωση αυτή αυξάνει την ανησυχία για πιθανή προσαρμογή του ιού, αλλά δεν αποδεικνύει άμεσο κίνδυνο πανδημίας.

Οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποφεύγουν να ταΐζουν τις γάτες με ωμό κρέας ή γάλα και να κρατούν τα κατοικίδια μακριά από άρρωστα πτηνά ή μολυσμένα περιβάλλοντα.

Οι κτηνίατροι πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό ύποπτων κρουσμάτων για την αποφυγή μόλυνσης. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα τεκμηριωμένα στοιχεία για την μετάδοση της γρίπης των πτηνών (ιός H5N1) από μια γάτα σε έναν άνθρωπο είναι σημαντικά, αλλά δεν σημαίνει ότι ο ιός εξαπλώνεται πλέον εύκολα και μεταξύ των ανθρώπων.

Η περίπτωση γίνεται καλύτερα κατανοητή ως προειδοποιητικό σημάδι: τα μολυσμένα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για ανθρώπινη έκθεση.

Τι συνέβη;

Μια έρευνα στην κομητεία του Λος Άντζελες βρήκε στοιχεία μόλυνσης από H5N1 σε έναν κτηνίατρο, ο οποίος είχε στενή έκθεση με μια μολυσμένη οικόσιτη γάτα. Το άτομο δεν είχε συμπτώματα και αργότερα βρέθηκε αρνητικό με PCR, αλλά οι εξετάσεις αίματος έδειξαν αντισώματα συμβατά με μόλυνση από H5N1.

Μια τοπική εξάπλωση του ιού σε γάτες σημειώθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025. Αρχικά 19 οικόσιτες γάτες από 5 νοικοκυριά αρρώστησαν μετά την κατανάλωση ωμών ζωικών προϊόντων, όπως γάλα, ωμό κρέας και ωμή τροφή για κατοικίδια. Οι 9 από τις γάτες που εξετάστηκαν ήταν θετικές για H5N1 και συνολικά 14 γάτες πέθαναν ή υπέστησαν ευθανασία.

Μεταξύ 139 εκτεθειμένων ανθρώπων, 25 υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος. Μόνο ένα δείγμα έδειξε ορολογικά στοιχεία μόλυνσης. Αυτό καθιστά το εύρημα σημαντικό, αλλά περιορισμένο: ήταν μία ασυμπτωματική λοίμωξη που ανιχνεύθηκε μέσω δοκιμών αντισωμάτων, όχι μια αλυσίδα ανθρώπινης μετάδοσης-ασθένειας.

Γιατί οι γάτες έχουν σημασία στην μετάδοση του H5N1

Οι γάτες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον H5N1 και μπορούν να αναπτύξουν σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών, νευρολογικών και συστημικών ασθενειών. Σε αντίθεση με τα άγρια πτηνά ή τα ζώα εκτροφής, οι γάτες συχνά ζουν σε στενή επαφή με ανθρώπους: κοιμούνται σε εσωτερικούς χώρους, μοιράζονται οικιακούς χώρους και χειρίζονται από ιδιοκτήτες και κτηνιατρικό προσωπικό.

Αυτή η στενή επαφή δημιουργεί μια πιθανή γέφυρα μεταξύ των κρουσμάτων σε ζώα και της έκθεσης στον άνθρωπο. Ο κύριος κίνδυνος δεν είναι μια υγιής γάτα. Η ανησυχία είναι μια άρρωστη γάτα με H5N1, ειδικά εάν έχει φάει μολυσμένα ωμά ζωικά προϊόντα ή έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένα πτηνά, πουλερικά, γαλακτοκομικά περιβάλλοντα ή μολυσμένα υλικά.

Αυξάνει αυτό τον κίνδυνο πανδημίας;

Αυξάνει την ανησυχία, αλλά δεν αποδεικνύει μια άμεση απειλή πανδημίας.

Το βασικό ερώτημα για την πανδημία είναι εάν ο H5N1 μπορεί να προσαρμοστεί, για να εξαπλωθεί αποτελεσματικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η περίπτωση δεν το δείχνει αυτό.

Τα τρέχοντα στοιχεία εξακολουθούν να υποδεικνύουν σποραδική μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο, συνήθως μετά από στενή, παρατεταμένη ή απροστάτευτη έκθεση σε μολυσμένα ζώα ή μολυσμένα υγρά. Το CDC συνεχίζει να περιγράφει τον τρέχοντα κίνδυνο δημόσιας υγείας ως χαμηλό, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις εκθέσεις σε ζώα και τα ανθρώπινα κρούσματα.

Η όποια ανησυχία έγκειται στην εξελικτική ευκαιρία. Κάθε λοίμωξη από θηλαστικό δίνει στον ιό μια ακόμη ευκαιρία να προσαρμοστεί. Εάν ένα άτομο ή ζώο μολυνθεί ταυτόχρονα με τον ιό H5N1 και έναν εποχικό ιό γρίπης, οι ιοί θα μπορούσαν θεωρητικά να ανταλλάξουν γενετικό υλικό μέσω αναδιατάξεως. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι ειδικοί δημόσιας υγείας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτά τα περιστατικά μετάδοσης.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων

Το πιο σαφές μήνυμα πρόληψης είναι απλό: μην ταΐζετε τις γάτες ωμό γάλα, ωμό κρέας ή ωμή τροφή για κατοικίδια, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης δραστηριότητας της γρίπης των πτηνών. Το μαγείρεμα και η παστερίωση μειώνουν τον κίνδυνο, σκοτώνοντας ιούς και άλλα παθογόνα.

Οι ιδιοκτήτες γατών θα πρέπει επίσης να κρατούν τα κατοικίδια μακριά από άρρωστα ή νεκρά πτηνά, πουλερικά, άγρια ζώα και γαλακτοκομικές φάρμες σε περιοχές με γνωστό κίνδυνο μόλυνσης. Εάν μια γάτα εμφανίσει ξαφνικά αναπνευστικά συμπτώματα, νευρολογικά συμπτώματα, σοβαρή λήθαργο ή ανεξήγητη ασθένεια μετά από πιθανή έκθεση, επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο πριν φέρετε το ζώο σε κλινική, ώστε το προσωπικό να μπορεί να προετοιμαστεί με ασφάλεια.

Οι κτηνίατροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά τον χειρισμό ύποπτων κρουσμάτων, ειδικά αναπνευστική και οφθαλμική προστασία. Στην προκειμένη τεκμηριωμένη περίπτωση, ο μολυσμένος κτηνίατρος δεν είχε χρησιμοποιήσει αναπνευστική ή οφθαλμική προστασία κατά την έκθεση.

Τι σημαίνει αυτό και τι όχι

Αυτή η περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να φοβούνται τα κατοικίδιά τους. Σημαίνει ότι οι γάτες πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό επιτήρησης και πρόληψης του H5N1.

Το ευρύτερο μάθημα είναι ότι η λεγόμενη «γρίπη των πτηνών» δεν είναι πλέον ζήτημα που αφορά μόνο τα πουλερικά. Ο ιός H5N1 έδειξε ικανότητα να μολύνει θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοπαραγωγών βοοειδών, των γατών και των ανθρώπων. Αυτό καθιστά απαραίτητη την παρακολούθησή του, διότι συνδέει την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι γάτες που μένουν μόνο μέσα στο σπίτι να κολλήσουν το H5N1;

Ναι, εάν τρέφονται με μολυσμένο νωπό γάλα, ωμό κρέας ή ωμή τροφή για κατοικίδια. Η κατάσταση σε εσωτερικούς χώρους μειώνει την έκθεση στην άγρια ζωή, αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο που σχετίζεται με την τροφή.

Ποια συμπτώματα θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία στις γάτες;

Σοβαρός λήθαργος, προβλήματα αναπνοής, οφθαλμική ή ρινική έκκριση, τρέμουλο, επιληπτικές κρίσεις, δυσκολία στο περπάτημα ή ξαφνική ανεξήγητη επιδείνωση θα πρέπει να οδηγήσουν σε κτηνιατρική συμβουλή, ειδικά μετά από έκθεση σε ωμή τροφή ή πτηνά.

Προστατεύει το εμβόλιο εποχικής γρίπης από τον H5N1;

Όχι. Δεν προστατεύει άμεσα από τον H5N1, αλλά μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εποχικής λοίμωξης από γρίπη και τον σπάνιο θεωρητικό κίνδυνο συν-μόλυνσης με ιούς εποχικής γρίπης και γρίπης των πτηνών.

Συμπέρασμα

Το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα μετάδοσης του ιού H5N1 από γάτα σε άνθρωπο αποτελεί προειδοποίηση για τη δημόσια υγεία και όχι λόγο πανικού. Δείχνει ότι τα μολυσμένα κατοικίδια μπορούν να αποτελέσουν οδό έκθεσης, ειδικά όταν οι γάτες καταναλώνουν ωμά ζωικά προϊόντα και οι άνθρωποι τις χειρίζονται χωρίς προστασία.

Για την πιθανότητα πανδημίας, το βασικό ζήτημα παραμένει η εξάπλωση από άνθρωπο σε άνθρωπο, κάτι που δεν προκύπτει με βάση αυτό το κρούσμα. Αλλά ενισχύει την ανάγκη για ασφαλέστερη διατροφή κατοικίδιων ζώων, κτηνιατρικό έλεγχο λοιμώξεων, επιτήρηση των ζώων και ταχεία διερεύνηση κάθε φορά που εμφανίζεται ο H5N1 σε θηλαστικά.

Πηγές:

avma.org

cdc.gov

beaconbio.org

iflscience.com

cdc.gov