Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς μαθητριών έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο 13χρονη

Snapshot Άγριος καυγάς μεταξύ τριών 13χρονων μαθητριών σημειώθηκε έξω από Γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, με αφορμή προσωπική κόντρα.

Η 13χρονη που δέχθηκε επίθεση τράβηγμα από τα μαλλιά και νυχιές μεταφέρθηκε σε δύο νοσοκομεία για εξετάσεις.

Το περιστατικό σταμάτησε όταν καθηγήτρια που ήταν σε εφημερία επενέβη και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια.

Ο πατέρας της θύματος υπέβαλε μήνυση στην Ασφάλεια Ήλιδας για το περιστατικό.

Το συμβάν αναδεικνύει το πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης σχολείων και αρμόδιων αρχών. Snapshot powered by AI

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμνάσιο της πόλης, με αφορμή μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, 13χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της έξω από το σχολείο που φοιτά. Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Το συμβάν έληξε όταν καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε από τη μητέρα της αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί, καθώς πρόκειται για ανήλικη. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε το θύμα οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.

Ο πατέρας της 13χρονης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, για να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης τόσο από τις σχολικές όσο και από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης