Ιταλία: Oδηγός λεωφορείου γρονθοκόπησε 15χρονο με αναπηρία «επειδή δεν είχε εισιτήριο» - Βίντεο

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία το επεισόδιο μεταξύ οδηγού λεωφορείου και ατόμου με αναπηρία. Η σκηνή του καβγά βιντεοσκοπήθηκε από έναν επιβάτη.

Αρχικά, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο οδηγός προειδοποίησε τον 15χρονο επιβάτη και στη συνέχεια ο άνδρας άρχισε να επιτίθεται σωματικά στον νεαρό επιβάτη, ο οποίος επίσης δέχθηκε γροθιά τουλάχιστον μία φορά. Αυτό φαίνεται στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από το περιστατικό που συνέβη στις 18 Μαΐου, στο Τράνι. Η αστυνομία επεξεργάζεται το βιντεοληπτικό υλικό για να ανασυνθέσει την ακριβή ακολουθία των γεγονότων. Το αγόρι, «ανήλικο και ανάπηρο», όπως έγραψε ο αδελφός του, ο οποίος δημοσιοποίησε την ιστορία, προφανώς επιβιβάστηκε στο όχημα της AMET (δημοτικής εταιρείας μεταφορών) χωρίς εισιτήριο.

Τι συνέβη στο λεωφορείο Amet στο Τράνι

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς προέκυψε ο καβγάς μεταξύ του οδηγού και του δεκαπεντάχρονου παραμένουν ασαφείς. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο οδηγός επέπληξε επανειλημμένα τον επιβάτη για την «αγενή» συμπεριφορά του στο λεωφορείο. Όπως αναφέρει η La Repubblica, πλάνα που τραβήχτηκαν από έναν παρόντα επιβάτη και μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ώρες από τις αρχές θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα για τη διευκρίνιση του τι συνέβη στο λεωφορείο.

Το παράπονο του αδελφού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πρόστιμο, όχι γροθιές»

Ο μεγαλύτερος αδελφός του αγοριού περιέγραψε το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας κατεγγελτικές δηλώσεις, όπως αναφέρει η Corriere del Mezzogiorno: «Ο αδελφός μου, ανήλικος και ανάπηρος, ξυλοκοπήθηκε μετά από έναν καβγά με έναν οδηγό της Amet Trani, επειδή δεν είχε εισιτήριο», έγραψε.

Η ανάρτηση προκάλεσε κριτική: «Πάντα ήμουν κατά της βίας, ειδικά όταν χρησιμοποιείται εναντίον των πιο ευάλωτων. Αν δεν έχω εισιτήριο, μου βάζετε πρόστιμο, δεν με χτυπάτε στο πρόσωπο». Ευτυχώς, τόνισε, ο δεκαπεντάχρονος δεν υπέστη μόνιμους τραυματισμούς, «αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να είχε κλιμακωθεί με πολύ χειρότερες συνέπειες».

Ο Δήμος ζητά διευκρινίσεις από την εταιρεία

Ο αντιδήμαρχος του Τράνι, Φαμπρίτσιο Φεράντε, σύμβουλος για τις Ενεργές Πολιτικές για την Αναπηρία, παρενέβη επίσης στην υπόθεση, στέλνοντας σημείωμα στον πρόεδρο του ελεγκτικού συμβουλίου της AMET ζητώντας διευκρινίσεις. Ο Φεράντε το περιέγραψε ως «σοβαρό περιστατικό» με «σημαντικό κοινωνικό, θεσμικό και αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του οργανισμού και της θυγατρικής του», ειδικά επειδή «ο νεαρός επιβάτης πιστεύεται ότι βρίσκεται σε ευαίσθητη κατάσταση».

Η διοίκηση απαιτεί μια «ακριβή και λεπτομερή» αναπαράσταση του περιστατικού, την ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου προσωπικού, τυχόν μαρτυρίες ή εσωτερικές αναφορές που έχουν ήδη συλλεχθεί, τα μέτρα που ελήφθησαν αμέσως μετά το περιστατικό και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει η εταιρεία.

