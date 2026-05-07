Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο
Πανικός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης (7/5) σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια-Κηφισιά στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής έσπειρε τον τρόμο στους υπόλοιπους επιβάτες.
Το συμβάν έλαβε χώρα στις 08:15 το πρωί ότι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κλήθηκαν να παρέμβουν στο συμβάν.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρον Βούλγαρο, ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο της γραμμής «Πατήσια-Κηφισιά» από τη στάση «Γηροκομείο» με κατεύθυνση προς το Μαρούσι.
Ο συλληφθείς κρατούσε δύο λάμες μήκους 18,5 και 17,5 εκατοστών, αντίστοιχα, ενώ φώναζε και εξύβριζε, προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.
