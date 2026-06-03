Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις

Αιχμές προς τον δήμαρχο Αθηναίων από τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Newsbomb

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής ο Δούκας - Οφείλει εξηγήσεις
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Συνεχίζεται η εσωκομματική κόντρα στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, εξέφρασε ο γραμματέας της ΚΠΕ του κόμματος, Γιάννης Βαρδακαστάνης.

«Εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι», ανέφερε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης μιλώντας στον ANT1.

Ερωτηθείς αν ο κ. Δούκας τοποθετείται εκτός κομματικής γραμμής, ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε «προφανώς» και προσέθεσε: «Εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Αν ο ίδιος κρίνει ότι υπάρχει λόγος, οφείλει να τον εξηγήσει. Βεβαίως και δεν υπήρχε λόγος. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν από δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις, με τη διακήρυξή του».

Επίσης, κλήθηκε να απαντήσεις και για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. «Τις μελετάμε προσεκτικά. Και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε εθνικό επίπεδο και τις δημοσκοπήσεις που είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Σε όλη την Κρήτη είχαμε θετικό αποτέλεσμα, σε δύο νομούς πρώτο κόμμα κ.λπ. Τις μελετάμε προσεκτικά και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία» σημείωσε.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις στελεχών δημοσκοπικών εταιρειών, ο κ. Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι «αυτό που δεν είναι ανεκτό, είναι άνθρωπος που διεξάγει δημοσκοπήσεις να βγαίνει και να δηλώνει “προσέξτε γιατί θα είμαστε απέναντί σας”. Αυτό δεν είναι ανεκτό, και θα έπρεπε το ΕΣΡ κάπως να το εξετάσει. Ο κ. Ζούπης το είπε. Αυτό είναι πρωτοφανές: εκπρόσωπος δημοσκοπικής εταιρείας να βγαίνει και να μιλάει –όχι “εγώ”, “εμείς” είπε– με αυτόν τον τρόπο, και οι πολίτες κρίνουν».

Παράλληλα, ήταν δηκτικός για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας «από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το ’25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».

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