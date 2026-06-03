Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ: Τα πλεονεκτήματα και πώς λειτουργεί

Snapshot Η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2027 με έμφαση σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Η πρώτη επικοινωνιακή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών θα ξεκινήσει το 2027, ενώ το 2028 θα πραγματοποιηθεί πλήρης καμπάνια σε συνεργασία με εθνικές κεντρικές τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα.

Το ψηφιακό ευρώ θα επιτρέπει offline πληρωμές χωρίς ψηφιακό αποτύπωμα.

Θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ με ίσους όρους και θα γίνεται ευρέως αποδεκτό για πληρωμές εντός και υπό προϋποθέσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Snapshot powered by AI

Εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, όπως σημείωσε ο Πιέρο Τσιπολόνε, επικεφαλής της υψηλόβαθμης Task Force της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Τσιπολόνε απάντησε σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του, αφού επεσήμανε πως έχει γίνει σημαντική πρόοδος προς την κυκλοφορία του ψηφιακού ευρώ, υπογράμμισε πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών για τη χρήση του ψηφιακού ευρώ όχι «ως τεχνοκρατικού οργάνου, αλλά ως μέσου για την καθημερινότητά τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαντώντας ο κ. Τσιπολόνε ανέφερε πως ο Έλληνας ευρωβουλευτής έχει δίκιο να θέτει επιτακτικά το θέμα αυτό και είπε πως το ζήτημα είναι κεντρικό θέμα στις συνεδριάσεις της ΕΚΤ και ο σχεδιασμός της ΕΚΤ περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ εντός του 2027 για όλο τον πληθυσμό, με έμφαση σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Τότε, είπε, θα ξεκινήσει και η πρώτη επικοινωνιακή εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης, ανάφερε , σύμφωνα με την ανακοίνωση του Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι το 2028 θα υπάρξει η πλήρης επικοινωνιακή καμπάνια σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα».

Τι είναι και πώς λειτουργεί το ψηφιακό ευρώ

Κύριο χαρακτηριστικό του ψηφιακού ευρώ είναι οι offline πληρωμές. Οι offline πληρωμές με το ψηφιακό ευρώ σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχει ψηφιακό αποτύπωμα της συναλλαγής των καταναλωτών, γεγονός που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό απέναντι στα μετρητά.

Τα πλεονεκτήματα από την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, όπως τα καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι τα ακόλουθα:

Το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο πληρωμής, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων πολιτών στην ψηφιακή εποχή.

Θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι θα μπορούν να το αποκτούν και να το χρησιμοποιούν με ίσους όρους.

Θα γίνεται καθολικά αποδεκτό για πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και υπό προϋποθέσεις και σε άλλες χώρες, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα αξιοποιεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό υφιστάμενες υποδομές και τεχνικά πρότυπα για την αποδοχή και τον διακανονισμό του, ελαχιστοποιώντας το κόστος προσαρμογής της αγοράς.

Θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό τοπίο πληρωμών, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους.

Θα εισαγάγει νέες δυνατότητες χρήσης, όπως οι εκτός σύνδεσης (offline) πληρωμές.

Θα ωθήσει τις τράπεζες και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να αναπτύξουν νέα προϊόντα σε συνδυασμό με το ψηφιακό ευρώ.

Θα λειτουργεί με τα πλέον απαιτητικά πρότυπα ασφάλειας και εντός αυστηρού πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

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