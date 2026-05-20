Από Πράγα μέχρι Λισαβόνα, Αθήνα και Μαδρίτη: Στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για ενοίκιο

Τι αναφέρει ανάλυση της ETUC, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων 

Μάνος Χατζηγιάννης

Σε τεράστιο πρόβλημα αναδεικνύεται το στεγαστικό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αν και δεν ισχύει το ίδιο στην περιφέρεια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, το μέσο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες της ΕΕ είναι 218 ευρώ περισσότερο από τον κατώτατο μηνιαίο μισθό.

Στο Παρίσι, το μέσο σπίτι κοστίζει 2.523 ευρώ, με τον κατώτατο μισθό να ανέρχεται στα 1.823 ευρώ. Η Ιταλία δεν έχει νόμιμο κατώτατο όριο. Σύμφωνα με τους Financial Times, η στεγαστική κρίση στο Μιλάνο είναι χειρότερη από αυτή του Λονδίνου.

Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η εργασία δεν επαρκεί πλέον ούτε για να αγοράσει κανείς ένα διαμέρισμα. Το χάσμα μεταξύ της αγοραστικής δύναμης και της αγοράς κατοικίας διευρύνεται. Κατά μέσο όρο, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες της ΕΕ κοστίζει 218 ευρώ περισσότερο από τον κατώτατο μηνιαίο μισθό. Αυτή η ζοφερή εικόνα προέρχεται από ανάλυση της ETUC, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων .

Σύμφωνα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), βασισμένη σε δεδομένα της ΕΕ, το μέσο κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων στις πρωτεύουσες της πλειονότητας των χωρών της ΕΕ υπερβαίνει τον μικτό κατώτατο μισθό.

Μόνο σε πέντε χώρες της ΕΕ με κατώτατο μισθό το μηνιαίο ενοίκιο είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Ωστόσο, καθώς τόσο τα στοιχεία της Eurostat όσο και της ETUC βασίζονται σε μικτούς μισθούς, η πραγματική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθούν υπόψη οι καθαρές αποδοχές.

Πράγα και Λισαβόνα στην πρώτη θέση

Οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό στην πρωτεύουσα της Τσεχίας πλήττονται περισσότερο. Στην Πράγα, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται στα 1.710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη χώρα είναι 924 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ποσό που αντιστοιχεί στο 185% του κατώτατου μισθού για την κάλυψη ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων.

Η Λισαβόνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 168%. Στην Πορτογαλία, ο μηνιαίος ισοδύναμος μικτός κατώτατος μισθός (καταβαλλόμενος σε 14 δόσεις ετησίως) είναι 1.073 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο στην πρωτεύουσα είναι 1.710 ευρώ.

Το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου υπερβαίνει επίσης το 150% στη Βουδαπέστη (159%), στην Μπρατισλάβα (158%), στη Σόφια (154%), στην Αθήνα (153%) και στη Ρίγα (151%). Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό θα έπρεπε να δαπανήσουν ολόκληρο τον μισθό τους για το ενοίκιο και να χρειαστούν επιπλέον περισσότερο από μισό μισθό για να το καλύψουν.

Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει επίσης το 100%, δηλαδή ακόμη και ο μικτός κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου, σε πόλεις όπως η Βαλέτα (143%), το Παρίσι (138%), το Ταλίν (131%), η Μαδρίτη (125%), το Βουκουρέστι (122%), η Βαρσοβία (117%), το Δουβλίνο (113%), η Λιουμπλιάνα (105%) και το Βίλνιους (105%).

Για παράδειγμα, στο Παρίσι, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 2.523 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία είναι 1.823 ευρώ. Στη Μαδρίτη, τα αντίστοιχα ποσά είναι 1.721 ευρώ έναντι 1.381 ευρώ.

Βρυξέλλες και Βερολίνο: Αν έχεις κατώτατο μισθό... νοίκιαζε

Αντίθετα, οι Βρυξέλλες αναδεικνύονται ως η καλύτερη πρωτεύουσα της ΕΕ για τους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό όσον αφορά την προσιτότητα των ενοικίων. Οι μικτοί κατώτατοι μισθοί καλύπτουν το 70% του κόστους ενοικίου εκεί. Στις Βρυξέλλες, το μέσο ενοίκιο για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι 1.476 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι 2.112 ευρώ.

Το Βερολίνο είναι στη δεύτερη καλύτερη θέση με 76%. Το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου είναι 85% στη Λευκωσία, 87% στο Λουξεμβούργο.

«Τα υψηλά κόστη στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί οδηγούν τους ανθρώπους στη φτώχεια και την οικονομία προς μια ύφεση», δήλωσε η γενική γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), Έστερ Λιντς.

«Η απόκλιση μεταξύ ενοικίων και μισθών είναι εντελώς μη βιώσιμη. Όταν προσθέτεις και το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δανείζονται για τα βασικά αγαθά και δεν έχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμο εισόδημα – καθιστώντας αδύνατη την αποταμίευση για την αντικατάσταση βασικών οικιακών συσκευών ή ακόμη και μια επίσκεψη στον οδοντίατρο», πρόσθεσε.

Καλύτερα ενοίκια σε επίπεδο χώρας

Σε σύγκριση με τις πρωτεύουσες, οι μέσοι όροι σε επίπεδο χώρας παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Σε πολλές χώρες, ο μικτός κατώτατος μισθός επαρκεί για την κάλυψη του ενοικίου.

Ωστόσο, το ενοίκιο εξακολουθεί να απορροφά σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τον μέσο όρο 23,6% των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ για στέγαση και κοινής ωφέλειας.

Μεταξύ ενός υποσυνόλου 16 χωρών της ΕΕ που αναλύθηκαν σε αυτή τη σύγκριση της ETUC, το ποσοστό του μικτού κατώτατου μισθού που απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου κυμαίνεται από 33% στην Πολωνία έως 61% στη Μάλτα.

Στην Πολωνία, ο μικτός κατώτατος μισθός είναι 1.139 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 376 ευρώ. Η Γαλλία παρουσιάζει επίσης καλύτερη εικόνα, με 1.823 ευρώ έναντι 695 ευρώ.

Στην Ισπανία, ο κατώτατος μισθός είναι 1.381 ευρώ, ενώ το μέσο ενοίκιο είναι 660 ευρώ.

