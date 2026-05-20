Η κοινή δήλωση που εξέδωσαν Ρωσία και Κίνα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ρωσία - Κίνα: Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας»
  • Η Ρωσία και η Κίνα προειδοποιούν για κίνδυνο επιστροφής στον «νόμο της ζούγκλας» λόγω μονομερών προσπαθειών κυριαρχίας κάποιων χωρών.
  • Οι δύο χώρες δηλώνουν ότι διατηρούν ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική και συνεργάζονται στενά σε στρατηγικό επίπεδο.
  • Ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και συνεχίζει να προμηθεύει ενέργεια στην Κίνα.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Κίνας για τον αγωγό Power of Siberia 2 προχωρούν, αλλά χρειάζονται ακόμη συμφωνίες σε λεπτομέρειες και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.
Η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στο «νόμο της ζούγκλας».

«Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη», αναφέρουν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο στα ρωσικά. «Η ατζέντα για παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στο 'νόμο της ζούγκλας'».

«Απόπειρες από αριθμό κρατών να διαχειριστούν μονομερώς παγκόσμιες υποθέσεις, να επιβάλουν τα συμφέροντά τους σ' ολόκληρο τον κόσμο και να περιορίσουν την κυρίαρχη ανάπτυξη άλλων χωρών, στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας, έχουν αποτύχει», προσθέτουν.

Πούτιν: Ρωσία και Κίνα προσηλωμένες στην ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε εξάλλου σήμερα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο ότι η χώρα του και η Κίνα, στενοί εταίροι, εννοούν να διατηρήσουν την «ανεξάρτητη» εξωτερική πολιτική τους.

«Το πιο σημαντικό είναι πως η Ρωσία και η Κίνα είναι προσηλωμένες σε μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, πως εργάζονται μαζί στο πλαίσιο μιας στενής στρατηγικής συνεργασίας και πως διαδραματίζουν ένα σημαντικό σταθεροποιητικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνοντας δηλώσεις δίπλα στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασία με εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον κινέζο ομόλογό του κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία είναι επίσης έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει την Κίνα με ενέργεια. Πρόσθεσε πως οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι ήταν φιλικές και εποικοδομητικές και πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους βρίσκονται σε «άνευ προηγουμένου» επίπεδο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στον Πούτιν και τον Σι ήταν θετικές και ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κάτι σημαντικό, όπως είπε, στο θέμα της ενέργειας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του ότι υπάρχει με την Κίνα «πρόοδος» και «γενική κατανόηση των κύριων παραμέτρων» σχετικά με τον αγωγό Power of Siberia 2, όμως χρειάζεται ακόμα να συμφωνηθούν λεπτομέρειες και δεν υφίσταται σαφές χρονοδιάγραμμα.

13:47ΕΛΛΑΔΑ

