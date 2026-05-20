Emily in Paris στη Μύκονο: Η «Emily» και ο «Gabriel» στο ηλιοβασίλεμα – Συνεχίζονται τα γυρίσματα
Συνεχίζονται τα γυρίσματα της «Emily in Paris» στη Μύκονο, με τους Μύλους της Μυκόνου να αποτελούν το σκηνικό για το σίριαλ του Netflix.
Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, μεταξύ των σκηνών που γυρίστηκαν χθες ήταν και μία που περιελάμβανε την πρωταγωνίστρια «Emily» και τον «Gabriel» να απολαμβάνουν το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου.
Η πρωταγωνίστρια Lily Collins, ήταν ντυμένη με λευκό πουκάμισο και κρατούσε μία κόκκινη τσάντα ενώ ο Gabriel τον οποίο υποδύεται ο Lucas Bravo φορούσε ένα λευκό λινό πουκάμισο.
Για τις ανάγκες της παραγωγής νοικιάστηκαν δύο ιδιωτικοί ανεμόμυλοι ώστε να γίνουν οι λήψεις που προέβλεπε το πρόγραμμα.
