Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα
Το mykonoslive.tv κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων
Ξεκίνησαν στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του «Emily in Paris», από το Netflix.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλλινς εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα. Εκεί την κατέγραψε ο φακός του mykonoslive.tv.
Σύμφωνα με πληροφορίες περί τα 80 άτομα αποτελούν την παραγωγή της σειράς, ενώ δεκάδες είναι οι βοηθητικοί ηθοποιοί που συμμετέχουν στα γυρίσματα.
Στα αποκλειστικά πλάνα του mykonoslive.tv φαίνεται η Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.
Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.
Όπως έγραψε το Newsbomb.gr αποκλειστικά, η παραγωγή της «Emily in Paris» έχει φροντίσει ώστε αυτή τη σεζόν οι πρωταγωνιστές να φορούν ρούχα και αξεσουάρ και Ελλήνων σχεδιαστών και ελληνικών brands.