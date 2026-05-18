Η «Emily in Paris» στη Μύκονο: Δείτε τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

Ξεκίνησαν στη Μύκονο τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του «Emily in Paris», από το Netflix.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς Λίλι Κόλλινς εμφανίστηκε στην παραλία του Αγίου Σώστη, νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα. Εκεί την κατέγραψε ο φακός του mykonoslive.tv⁠.

Σύμφωνα με πληροφορίες περί τα 80 άτομα αποτελούν την παραγωγή της σειράς, ενώ δεκάδες είναι οι βοηθητικοί ηθοποιοί που συμμετέχουν στα γυρίσματα.

Στα αποκλειστικά πλάνα του mykonoslive.tv⁠ φαίνεται η Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.

Όπως έγραψε το Newsbomb.gr αποκλειστικά, η παραγωγή της «Emily in Paris» έχει φροντίσει ώστε αυτή τη σεζόν οι πρωταγωνιστές να φορούν ρούχα και αξεσουάρ και Ελλήνων σχεδιαστών και ελληνικών brands.

Διαβάστε επίσης