Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο πάνω ημισφαίριο είναι έτοιμη για μια ριζική ανατροπή, η οποία επηρεάζει άμεσα τον καιρό στη χώρα μας. Μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα με έντονη δυναμική, τοπικές καταιγίδες και θερμοκρασίες που θύμιζαν περισσότερο νωρίς την άνοιξη, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο. Η επιστροφή του αντικυκλώνα σηματοδοτεί το τέλος της αστάθειας και την έναρξη μιας περιόδου με παρατεταμένη ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, η βελτίωση του καιρού γίνεται ορατή από την Κυριακή 17 Μαΐου, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα και να προσεγγίζει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 23-24 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Την ίδια ώρα, η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με τα τελευταία υπολείμματα της ανοιξιάτικης αστάθειας, καθώς τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου δεν θα λείψουν κάποιες μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για σύντομα φαινόμενα που δεν θα είναι ικανά να χαλάσουν την εικόνα της ημέρας.

Η μεγάλη αλλαγή

Η πραγματική αλλαγή σκηνικού αναμένεται την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ένας εκτεταμένος αφρικανικός αντικυκλώνας, με θερμές αέριες μάζες υποτροπικής προέλευσης, επεκτείνεται δυναμικά προς την περιοχή μας, δημιουργώντας ένα ισχυρό τείχος προστασίας απέναντι στα βαρομετρικά χαμηλά. Κι όμως, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε μια σταθερή και παρατεταμένη θερμή εισβολή.

Η κυριαρχία των υψηλών πιέσεων θα εδραιωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου μισού της εβδομάδας, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αρκετά πάνω από τον μέσο όρο. Όπως ανακοινώθηκε από τα προγνωστικά μοντέλα, προς τα τέλη του μήνα η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το πρώτο ουσιαστικό κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει ή και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα.

Διαβάστε επίσης