Charles Leclerc: Ανανέωσε στην Ferrari

Η Ferrari έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση γύρω από το μέλλον του Charles Leclerc, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους με μία νέα πολυετή συμφωνία. Η απόφαση μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Μονεγάσκος αποτελεί εδώ και χρόνια το πρόσωπο πάνω στο οποίο η Scuderia έχει χτίσει τις ελπίδες της για επιστροφή στην κορυφή της Formula 1.

Από το 2019, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τα κόκκινα, ο Leclerc έχει εξελιχθεί στον φυσικό ηγέτη της ομάδας. Η ταχύτητά του στις κατατακτήριες δοκιμές, η ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολους αγώνες και η αφοσίωσή του στη Ferrari τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς της σύγχρονης εποχής για το Maranello.

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