Charles Leclerc: Ανανέωσε στην Ferrari
Οι 27 pole positions, οι οκτώ νίκες και οι δεκάδες παρουσίες στο βάθρο αποδεικνύουν το ταλέντο του, ακόμη και σε περιόδους όπου το μονοθέσιο δεν βρισκόταν στο επίπεδο των βασικών αντιπάλων
Η Ferrari έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση γύρω από το μέλλον του Charles Leclerc, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας τους με μία νέα πολυετή συμφωνία. Η απόφαση μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Μονεγάσκος αποτελεί εδώ και χρόνια το πρόσωπο πάνω στο οποίο η Scuderia έχει χτίσει τις ελπίδες της για επιστροφή στην κορυφή της Formula 1.
Από το 2019, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τα κόκκινα, ο Leclerc έχει εξελιχθεί στον φυσικό ηγέτη της ομάδας. Η ταχύτητά του στις κατατακτήριες δοκιμές, η ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολους αγώνες και η αφοσίωσή του στη Ferrari τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς της σύγχρονης εποχής για το Maranello.
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