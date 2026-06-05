Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

Η BYD επιταχύνει τα σχέδιά της για βαθύτερη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας πλέον όχι μόνο τη δημιουργία νέων εργοστασίων αλλά και την εξαγορά ανεκμετάλλευτων παραγωγικών μονάδων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

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Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες
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Σύμφωνα με δηλώσεις της αντιπροέδρου της εταιρείας, Stella Li, η BYD βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τη Stellantis αλλά και άλλους ευρωπαϊκούς ομίλους για πιθανή αξιοποίηση εργοστασίων που σήμερα υπολειτουργούν.

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Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

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