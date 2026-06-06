Νέα BMW M2 xDrive: Τετρακίνηση χωρίς συμβιβασμούς

Η BMW αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα για την M2, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου μία τετρακίνητη έκδοση xDrive.

Η νέα BMW M2 xDrive διατηρεί όλα όσα έκαναν τη μικρότερη M τόσο αγαπητή στους φίλους της οδήγησης, προσθέτοντας όμως περισσότερη πρόσφυση, ταχύτερες επιδόσεις και τεχνολογία που τη φέρνει πιο κοντά στις αυστηρές απαιτήσεις της νέας εποχής.

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