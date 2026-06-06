Τραγωδία στον Πύργο: 66χρονος έπεσε στο σπίτι του και σκοτώθηκε

Snapshot Ένας 66χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στο σπίτι του στον Πύργο.

Ο άνδρας υπέστη βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 66χρονος κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Snapshot powered by AI

Ένας 66χρονος άντρας έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) ύστερα από τον σοβαρότατα τραυματισμό του από πτώση στο σπίτι του στο Κατάκολο.

Όpως αναφέρει το ilialive.gr ο 66χρονος άντρας υπό συνθήκες που ερευνά η Αστυνομία, έπεσε στο χώρο του σπιτιού του και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε εσπευσμένα τον 66χρονο στο νοσοκομείο του Πύργου, περίπου στις 6 το απόγευμα.

Ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων του, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε επίσης