Τραγωδία στον Πύργο: 66χρονος έπεσε στο σπίτι του και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στον Πύργο: 66χρονος έπεσε στο σπίτι του και σκοτώθηκε
ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 66χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στο σπίτι του στον Πύργο.
  • Ο άνδρας υπέστη βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι.
  • Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 66χρονος κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής.
  • Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
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Ένας 66χρονος άντρας έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) ύστερα από τον σοβαρότατα τραυματισμό του από πτώση στο σπίτι του στο Κατάκολο.

Όpως αναφέρει το ilialive.gr ο 66χρονος άντρας υπό συνθήκες που ερευνά η Αστυνομία, έπεσε στο χώρο του σπιτιού του και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε εσπευσμένα τον 66χρονο στο νοσοκομείο του Πύργου, περίπου στις 6 το απόγευμα.

Ο άτυχος άνδρας παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων του, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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