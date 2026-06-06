Κένυα: Σπάνια αντιλόπη καταγράφηκε σε κάμερα σε περιοχή που θεωρούνταν εξαφανισμένη

«Ο ενθουσιασμός που νιώσαμε όταν είδαμε για πρώτη φορά τις φωτογραφίες ήταν απίστευτος», δήλωσε ο Όσκαρ Ντάιερ, επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mountain Bongo Project (MBP)

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Κένυα: Σπάνια αντιλόπη καταγράφηκε σε κάμερα σε περιοχή που θεωρούνταν εξαφανισμένη

Κάμερα σε δάσος κατέγραψε ένα μικρό ορεινό μπονγκό στο Maasai Mau

Mountain Bongo Project
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ειδικοί εντόπισαν άγρια ορεινά μπόνγκο, το σπανιότερο είδος αντιλόπης της Αφρικής, σε μια περιοχή της Κένυας όπου μέχρι πρόσφατα ήταν εξαφανισμένα, όπως δείχνουν φωτογραφίες από κάμερες που τοποθετήθηκαν σε δάση.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, οι οικολόγοι ανησυχούσαν ότι τα άγρια αυτά ζώα είχαν επιβιώσει σε μια μικρή περιοχή στα όρη Άμπερνταρ της Κένυας.

Ωστόσο, τώρα νέο υλικό που συλλέχθηκε από κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε δάση δείχνουν κάποια ορεινά μπόνγκο να εξερευνούν ένα δάσος στο Μασάι Μάου τον Φεβρουάριο, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τον πληθυσμό που κατοικεί στα όρη Άμπερνταρ.

Κάμερα - Μπονγκό - Κένυα

Η κάμερα που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των ορεινών μπονγκό

Mountain Bongo Project

«Ο ενθουσιασμός που νιώσαμε όταν είδαμε για πρώτη φορά τις φωτογραφίες ήταν απίστευτος», δήλωσε ο Όσκαρ Ντάιερ, επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mountain Bongo Project (MBP). «Το να βλέπουμε ξανά ένα μπόνγκο σε αυτό το μέρος είναι απίστευτα συναρπαστικό — και μας δίνει μια ώθηση στο να συνεχίζουμε να προστατεύουμε αυτό το δάσος».

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι από το Ζωολογικό Κήπο του Τσέστερ της Αγγλίας, με την υποστήριξη των Κενυατών ειδικών, υπολόγισε ότι υπάρχουν μόνο 28 άγρια μπόνγκο στα όρη Άμπερνταρ, αλλά το Mountain Bongo Project επιβεβαίωσε ότι μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 40.

Ευτυχώς, υπάρχουν περίπου 900 άγρια ορεινά μπόνγκο σε ζωολογικούς κήπους και καταφύγια, τα οποία στη συνέχεια θα απελευθερωθούν στην άγρια φύση.

Τέσσερα μπονγκό μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη στην Κένυα

Πρόσφατα, τέσσερα ορεινά μπόνγκο μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη σε ένα καταφύγιο άγριας φύσης στην Κένυα.

Η ιστορική αυτή μεταφορά από ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους προς το καταφύγιο Mount Kenya Wildlife Conservancy, το οποίο φιλοξενεί τα ζώα και στην συνέχεια βοηθάει στην επανένταξή τους στη φύση, είναι αποτέλεσμα ετών σχεδιασμού, είχε δηλώσει τότε ο Dr. Νικ Ντέιβις του Ζωολογικού Κήπου του Τσέστερ.

Τα τέσσερα αρσενικά μπόνγκο, τα οποία ταξίδεψαν περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος αναπαραγωγής για τη διατήρηση του είδους.

Τα ορεινά μπόνγκο, τα οποία είναι ενδημικά μόνο στην Κένυα, είναι είδος προς εξαφάνιση. Ειδικοί αναφέρουν ότι η μείωση του πληθυσμού τους οφείλεται στη λαθροθηρία, στην απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος και στις ασθένειες.

Στη συντονισμένη πρωτοβουλία μεταφοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Ζωολογικού Κήπου του Τσέστερ συμμετείχε επίσης η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων (EAZA).

«Μέσω της εξειδικευμένης ανθρώπινης φροντίδας, της διεθνούς συνεργασίας και της κοινής δέσμευσης για τη διατήρηση του είδους στο φυσικό του περιβάλλον, μπορούμε να συμβάλουμε στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος του ορεινού μπόνγκο», είχε δηλώσει τότε ο Dr. Νικ Ντέιβις.

Από την Τσεχία στην Κένυα

Αφού τα τέσσερα μπόνγκο υποβλήθηκαν σε αυστηρή κτηνιατρική φροντίδα στο πάρκο Safari Park Dvůr Králové της Τσεχίας, τα ζώα επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγό αεροπλάνο της KLM και έφτασαν στην Κένυα στις 28 Απριλίου, όπου τα υποδέχτηκε η υπουργός Τουρισμού και Άγριας Ζωής της Κένυας, Ρεμπέκα Μιάνο.

Μιλώντας στην τελετή υποδοχής, ο Γενικός Διευθυντής των Υπηρεσιών Άγριας Ζωής της Κένυας, Dr. Ερούστους Κάνγκα, είχε δηλώσει ότι τα τέσσερα ζώα θα ενισχύσουν τη γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών του μπόνγκο στη χώρα.

«Το ενδιαφέρον μας δεν επικεντρώνεται μόνο στην αύξηση του αριθμού τους, αλλά και στην αποκατάσταση λειτουργικών πληθυσμών ικανών να ευδοκιμήσουν ανεξάρτητα σε ασφαλείς τοπία σε ολόκληρη τη χώρα… με οδηγό την επιστήμη και μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τα αποτελέσματα της διατήρησης».

Μπόνγκο

Ένα ορεινό μπόνγκο όταν έφτασε στην Κένυα

Πάρκο Safari Park Dvůr Králové της Τσεχίας

Από το 2004, το καταφύγιο Mount Kenya Conservancy έχει σχεδόν διπλασιάσει τον πληθυσμό των μπόνγκο που έχει υπό την φροντίδα του μέσω της αναπαραγωγής και μέσω της διαχείρισης των οικοτόπων.

«Η άφιξη των τεσσάρων ζώων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το είδος, καθώς τα μπόνγκο θα ενισχύσουν τον υπάρχοντα πληθυσμό βελτιώνοντας την αναπαραγωγική ικανότητα τους».

Το καταφύγιο Mount Kenya Conservancy παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναπαραγωγή και τη σταδιακή επανένταξη των ζώων στη φύση. Σήμερα, φιλοξενεί περισσότερα από 100 βουνίσια μπόνγκο, με περισσότερα από 20 από αυτά να έχουν ήδη απελευθερωθεί στην άγρια φύση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Πικραμένος ο Σαμαράς, στερείται λογικής η ταύτιση Μητσοτάκη-Τσίπρα - Βαθιά παραταξιακός ο Καραμανλής -Την Πέμπτη ο ανασχηματισμός»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Σπάνια αντιλόπη καταγράφηκε σε κάμερα σε περιοχή που θεωρούνταν εξαφανισμένη

08:42ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Grave Digger VR: Η εμπειρία του θρυλικού monster truck περνά στην εικονική πραγματικότητα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: 66χρονος έπεσε στο σπίτι του και σκοτώθηκε

08:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Charles Leclerc: Ανανέωσε στην Ferrari

08:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Η «Γαλάζια» Πατρίδα είχε πάντα, έχει και θα έχει ελληνικά χρώματα!

08:16ΥΓΕΙΑ

Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ποτάμι οργής πλημμύρισε την πόλη για τη δολοφονία της Βασιλικής - Μαζικό συλλαλητήριο λίγες ώρες πριν την απολογία του συζυγοκτόνου

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση του ακατάσχετου ορίου: Τα νέα δεδομένα για τους οφειλέτες - Παραδείγματα

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός προ των πυλών: Μαρινάκης στη θέση Κυρανάκη - Ποιος θα αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος - Όλες οι αλλαγές και τα ονόματα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέα BMW M2 xDrive: Τετρακίνηση χωρίς συμβιβασμούς

07:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η ξεχωριστή φιλοσοφία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

07:25TRAVEL

Darecations: Από τις παραλίες στις ακραίες εμπειρίες - Το νέο ταξιδιωτικό trend που κερδίζει έδαφος

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος - D-Day: Τι συνέβη πριν από την απόβαση της 6ης Ιουνίου 1944

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω 2026»: 7 σημεία κλειδιά για τους δικαιούχους - Όροι και προϋποθέσεις

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης: Το δίπολο Ανδρουλάκη - Δούκα και η αγωνία για συστράτευση

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στον Περσικό: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Χτύπησαν ραντάρ οι ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασχηματισμός προ των πυλών: Μαρινάκης στη θέση Κυρανάκη - Ποιος θα αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος - Όλες οι αλλαγές και τα ονόματα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ποτάμι οργής πλημμύρισε την πόλη για τη δολοφονία της Βασιλικής - Μαζικό συλλαλητήριο λίγες ώρες πριν την απολογία του συζυγοκτόνου

08:16ΥΓΕΙΑ

Σχεδόν το 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν συνδέονται με μόνο δύο πράγματα

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω 2026»: 7 σημεία κλειδιά για τους δικαιούχους - Όροι και προϋποθέσεις

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σουφλιάς - ο «Σαρακατσάνος» που σφράγισε τη ΝΔ - Η πολιτική του πορεία, η διαγραφή από τη ΝΔ και το «Γιώργο καλώς ήλθες σπίτι σου»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στον Περσικό: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Χτύπησαν ραντάρ οι ΗΠΑ

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Ο Αλέκος θυσιάσθηκε για το χωριό του» - Η συγκλονιστική μαρτυρία για την δολοφονία

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ