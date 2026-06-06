Η «Γαλάζια» Πατρίδα είχε πάντα, έχει και θα έχει ελληνικά χρώματα!

Οι κινήσεις της γείτονός μας εξ’ Ανατολών για την ενσωμάτωση του παραμυθιού περί Γαλάζιας Πατρίδας στην εθνική νομοθεσία της, έχουν κινητοποιήσει τα αμυντικά αντανακλαστικά της Ελλάδος

Θεόδωρος Γιάνναρος

Η «Γαλάζια» Πατρίδα είχε πάντα, έχει και θα έχει ελληνικά χρώματα!
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Οι Τούρκοι ποτέ δεν φημίζονταν για την οξυδέρκειά τους, που πάντα έλειπε από το ανατολίτικό τους DNA… μαζί με πολλά άλλα που εκφράζουν τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο και όσο και να το προσπαθούν και να το παλεύουν, οι στέπες της Ανατολίας πάντα θα τους υπενθυμίζουν τις πραγματικές τους ρίζες. Λαός νομαδικός, από τα βάθη της Ανατολίας, που αν και κατάφερε να απαλλαγεί από τον νομαδικό τρόπο ζωής και συνεχούς μετακίνησης, δεν κατάφερε ποτέ να απαλλαχθεί από τον νομαδικό τρόπο σκέψης, που πάντα θα βρίσκεται φυλαγμένος στο υποσυνείδητο αυτού του λαού και να τον καθοδηγεί.

Οι κινήσεις της γείτονός μας εξ’ Ανατολών για την ενσωμάτωση του παραμυθιού περί Γαλάζιας Πατρίδας στην εθνική νομοθεσία της, έχουν κινητοποιήσει τα αμυντικά αντανακλαστικά της Ελλάδος, με την ελληνική κυβέρνηση να σχεδιάζει δυναμική διπλωματική αντεπίθεση κατά της Τουρκίας στο άμεσο πεδίο μάχης -στη σύνοδο του χωρών του ΝΑΤΟ, που θα λάβει χώρα στην Άγκυρα στις αρχές του επόμενου μηνός, με σκοπό να καταδείξει τις κινήσεις περί "Γαλάζιας Πατρίδας" ως νέο-οθωμανικό επεκτατισμό, αποκλείοντας έτσι την χώρα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό, παρά τις όποιες προσπάθειες της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας περί του αντιθέτου...

Είναι δεδομένο, πώς παρά το ότι, το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως στρατιωτική συμμαχία και βασίζεται στη συναίνεση, η ελληνική αντιπροσωπεία θα έχει την ευκαιρία να αποκαλύψει με αποδείξεις, τις ωμές αλλά ανόητες τουρκικές προκλήσεις στην συγκεκριμένη συνάντηση, έτσι ώστε οι σύμμαχοι μας εκεί, να λάβουν γνώση και να κατανοήσουν τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας, που ο άκρατος φανατισμός και το μίσος που την διακατέχει κατά της χώρας μας, δεν της επιτρέπει να κρυφτεί.

Αυτές οι κινήσεις της Ελληνικής Διπλωματίας είναι απαραίτητες, λόγω του ότι, η υιοθέτηση του νόμου περί της Γαλάζιας Πατρίδας των απέναντι, θεωρείται ακραία διατάραξη του διπλωματικού διαλόγου, ενώ δίνει στην Τουρκία το έωλο πρόσχημα, να προσπαθήσει να αγνοήσει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, επικαλούμενη μια ευφάνταστη εσωτερική της νομοθεσία. Αυτή η διπλωματική παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα της Τουρκίας, σίγουρα θα ενταθεί, όταν τεθεί το θέμα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας και του ρόλου της Τουρκίας σε αυτό το υπαρξιακό ευρωπαϊκό ζήτημα. Η η χώρα μας θα ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση, προκειμένου να αναδείξει την Τουρκία ως “εμπόδιο” σε μια τέτοια κίνηση αμυντικής συνεργασίας της Ευρώπης.

Στην Άγκυρα, η ελληνική πλευρά θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να θέσει όλα αυτά τα θέματα, και βέβαια τις ρητές της αντιρρήσεις, σχετικά με την όποια συμμετοχή της αναθεωρητικής και ανέντιμης Τουρκίας στις κοινές αμυντικές συνεργασίες των χωρών που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι τέτοιο το οθωμανικό θράσος των Τούρκων, που υποστηρίζουν πως, ενώ η Ελλάδα κατηγορεί όπου βρεθεί και όπου σταθεί την Τουρκία για προσπάθειες αλλαγής του status quo στην περιοχή, συνεχίζει τις προσπάθειές της να δημιουργήσει de facto καταστάσεις σχετικά με τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας… ανακηρύσσοντας νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αν αυτός δεν είναι ο ορισμός του απύθμενου θράσους, τότε περί τίνος πρόκειται, όταν υποστηρίζουν, πως η Γαλάζια τους Πατρίδα δεν είναι κάποιο επεκτατικό δόγμα, αλλά πρόκειται για ένα εθνικό ναυτικό δόγμα, που στοχεύει στην προστασία των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας που απορρέουν… από το διεθνές δίκαιο και όλα αυτά τα πιστεύουν και τα προσφέρουν αμάσητα στους Τούρκους πολίτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι και ιδιαίτερα εύστροφοι ή μορφωμένοι.

Η τουρκική κυβέρνηση και το βαθύ τουρκικό κράτος θρέφει τους πεινασμένους Τούρκους με παραμύθια μίσους και εξαπάτησης, για να ξεχάσουν την πείνα τους, διδάσκοντας τους ήδη από το δημοτικό σχολείο, πως οι ύπουλοι και αγνώμονες Έλληνες επαναστάτησαν κατά του… φιλελεύθερου και… φιλεύσπλαχνου σουλτάνου τους, που τους φρόντιζε και τους επέτρεψε να πλουτίσουν και να ευημερήσουν. Η επανάσταση του 1821 γνωρίζουν πολύ καλά, πως σήμανε την αρχή της “κατεδάφισης” της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να μας το συγχωρήσουν.

Οι Τούρκοι γενικά ως λαός, διακατέχονταν πάντα και συνεχίζουν να διακατέχονται από το σύμπλεγμα του “φουκαρά” και του “κατατρεγμένου” και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σφετερίζονται εδώ και αιώνες ξένες πατρίδες και πάντα θα τους κατατρέχει ο φόβος της εξέγερσης και της εκδίκησης όλων εκείνων των λαών που πλήγωσαν, και σίγουρα αυτός ο φόβος δεν είναι αβάσιμος… εξ’ ού και οι σπασμωδικές ενέργειες περί Γαλάζιας Πατρίδας, που και μόνον η επιλογή του χρώματος, δηλώνει πως είναι, παραμένει και θα συνεχίσει να παραμένει Ελληνική, ό,τι και αν κάνουν… ό,τι παραμύθι κι αν σκαρφιστούν!

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