Ανασχηματισμός προ των πυλών: Μαρινάκης στη θέση Κυρανάκη -Ποιος θα αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος

Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα - Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι του Παύλου Μαρινάκη που μετακινείται στο υπουργείο Μεταφορών για τη θέση του νέου γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη 

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ανασχηματισμός προ των πυλών: Μαρινάκης στη θέση Κυρανάκη -Ποιος θα αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Παύλο Μαρινάκη στη Βουλή 

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ την Κυριακή ή τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει και τις οριστικές του αποφάσεις για τον, μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε ουσία, ανασχηματισμό, ο οποίος και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι εισηγήσεις που έχει δεχθεί ο Πρωθυπουργός είναι πολλές αλλά φαίνεται να έχει καταλήξει στις περισσότερες αλλαγές. Κομβικό πρόσωπο των αλλαγών αυτών θεωρείται ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών μετά την μετακόμισή του στην Πειραιώς.

Μητσοτάκης Κυρανάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη θέση αυτή έχει κλειδώσει ο Παύλος Μαρινάκης ο οποίος και θα αφήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη «θητεία» ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μετακίνησή του θεωρείται ουσιαστικά μία αναβάθμιση και σε αυτή τη θέση ο πρωθυπουργός φαίνεται να επιλέγει για μια ακόμα φορά έναν νέο και δυναμικό πολιτικό, εκεί όπου υπάρχει ακόμα πολύ δουλειά να γίνει στον των μεταφορών και κυρίως των σιδηροδρόμων, στα έργα αποκατάστασης για τον Ντάνιελ κλπ.

Το όνομα του Παύλου Μαρινάκη πάντως έχει ακουστεί και για μια άλλη «καυτή πατάτα», το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ο Τάκης Θεοδωρικάκος ακούγεται πως μπορεί να μετακινηθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Θεοδωρικάκος Μαξίμου

Εκεί εξάλλου πρέπει να καλυφθούν και δύο κενά, αυτό του Γιώργου Μυλωνάκη και του Παύλου Μαρινάκη. Για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται πολλά ονόματα, όπως του Τάσου Χατζηβασιλείου, του Άκη Σκέρτσου, ακόμα και του Θόδωρου Ρουσόπουλου ο οποίος σε αυτή τη περίπτωση θα μπει σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου σε κάθε περίπτωση αν δεν αναλάβει την επικοινωνία της κυβέρνησης θα επιστρέψει στο υπουργείο Εξωτερικών όπου και θα «τρέξει» τα ζητήματα της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά το ερχόμενο καλοκαίρι.

To κενό του Νίκου Ταγαρά

Για το κενό που άφησε η απώλεια του Νίκου Ταγαρά ακούγονται τα ονόματα του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και της Μαριλένας Σούκουλη που εκλέγεται στο νομό Κορινθίας. Στην Κόρινθο θα ανακοινωθεί πως θα κατέβει ως υποψήφιος και ο Γιώργος Σταμάτης για να καλυφθεί το κενό μετά την εκδημία του Νίκου Ταγαρά.

Πώς συνδέονται οι αλλαγές με τις εκλογές

Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν και κάτι άλλο, πως πλέον οι εκλογές είναι πιθανότερο να γίνουν την άνοιξη του 2027, παρά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Με την , μικρή σε έκταση, έστω, επανεκκίνηση που θα πραγματοποιηθεί στην κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει και το μήνυμα της έναρξης της μάχης ενόψει των εκλογών θέτοντας σε πλήρη εγρήγορση και τον κομματικό μηχανισμό.

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