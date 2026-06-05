Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ – Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση

Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήματα που προκαλούν φθορά

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης κλειδώνει τον νέο γραμματέα της ΚΟ – Στο τραπέζι διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνηση

Από συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στις 12 Δεκεμβρίου 2025

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να έχει καταλήξει στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τη θέση του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι βουλευτής του κόμματος αλλά όχι κάποιο από τα ονόματα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει έναν περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, την καλύτερη πολιτική διαχείριση κρίσιμων φακέλων και την προετοιμασία για μια μακρά προεκλογική περίοδο που ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι εκλογές απέχουν ακόμη χρονικά, ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις, οι δημοσκοπήσεις και οι ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης δημιουργούν νέα δεδομένα που δεν αφήνουν αδιάφορο το κυβερνητικό επιτελείο.

Ο νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θεωρείται κομβική για τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, καθώς αποτελεί τον βασικό σύνδεσμο μεταξύ κυβέρνησης, κόμματος και βουλευτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται, ο πρωθυπουργός έχει ήδη λάβει τις οριστικές αποφάσεις του και απομένουν μόνο οι τελικές ανακοινώσεις. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, κατά την οποία η κυβέρνηση θα προωθήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διατηρηθεί η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Στελέχη της ΝΔ σημειώνουν ότι η επιλογή δεν θα έχει μόνο οργανωτικά χαρακτηριστικά, αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα, καθώς θα αποτυπώνει τις προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη φάση της διακυβέρνησης.

Στο τραπέζι ένας «διορθωτικός» ανασχηματισμός

Παράλληλα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός εξετάζει στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
Δεν πρόκειται, για έναν σαρωτικό εκλογικό ανασχηματισμό που θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της κυβέρνησης, αλλά για κινήσεις με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση.
Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η πεποίθηση ότι το βασικό κυβερνητικό σχήμα παραμένει λειτουργικό και αποτελεσματικό. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι σε ορισμένους τομείς απαιτείται ανανέωση, μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίηση πολιτικών και ενίσχυση του πολιτικού αποτυπώματος της κυβέρνησης.

Για τον λόγο αυτόν εξετάζονται παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα υπουργεία, χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.

Οι επιστροφές που συζητούνται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σενάρια που κάνουν λόγο για επαναφορά πρώην υπουργών και έμπειρων στελεχών της παράταξης σε κυβερνητικές θέσεις.
Η λογική πίσω από αυτές τις σκέψεις είναι ότι η κυβέρνηση εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία απαιτείται συνδυασμός τεχνοκρατικής επάρκειας και πολιτικής εμπειρίας. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσωπα που έχουν διατελέσει υπουργοί στο παρελθόν και διαθέτουν γνώση της κρατικής μηχανής θεωρούνται από αρκετούς ως πιθανές λύσεις για την ενίσχυση του κυβερνητικού έργου.
Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις, τα στελέχη αυτά διατηρούν ισχυρά ερείσματα τόσο στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις

Οι συζητήσεις για ανασχηματισμό δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ζητήματα που προκαλούν φθορά και απαιτούν καλύτερη διαχείριση.

Την ίδια στιγμή, η έντονη κινητικότητα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τα σενάρια για νέα πολιτικά σχήματα και οι διεργασίες γύρω από πρόσωπα με αυξημένη αναγνωρισιμότητα οδηγούν το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεχή αξιολόγηση των πολιτικών δεδομένων.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η πολιτική σταθερότητα εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο συγκριτικό τους πλεονέκτημα, ωστόσο θεωρούν ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες που θα ανανεώσουν το πολιτικό ενδιαφέρον και θα ενισχύσουν την εικόνα αποτελεσματικότητας.

Μήνυμα επανεκκίνησης

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια των επόμενων ημερών, τόσο η επιλογή νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όσο και ένας περιορισμένος ανασχηματισμός θα αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πολιτικής επανεκκίνησης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να επιδιώκει να στείλει μήνυμα ανανέωσης χωρίς να διαταράξει την κυβερνητική σταθερότητα, διατηρώντας τον κεντρικό προσανατολισμό της κυβέρνησης αλλά προχωρώντας στις αναγκαίες προσαρμογές.
Το εάν οι αλλαγές θα περιοριστούν σε συμβολικές κινήσεις ή θα σηματοδοτήσουν μια πιο ουσιαστική αναδιάταξη δυνάμεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να φανεί πολύ σύντομα, καθώς οι τελικές αποφάσεις του πρωθυπουργού βρίσκονται πλέον προ των πυλών.

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