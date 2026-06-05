Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

5 πρωινές συνήθειες που αποφεύγει ένας καρδιολόγος για να προστατεύσει την καρδιά του.

Newsbomb

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο καρδιολόγος δρ. Sanjay Bhojraj λέει ότι το πρωί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να υπερφορτώσετε το σώμα με ζάχαρη, διεγερτικά, επεξεργασμένα τρόφιμα ή άγχος.

Η συμβουλή του δεν αφορά μια άκαμπτη «τέλεια» πρωινή ρουτίνα, αλλά την μείωση της καταπόνησης κατά τις ώρες που το καρδιαγγειακό σύστημα μεταβαίνει ήδη από την ηρεμία στη δραστηριότητα.

Σε άρθρο του στο CNBC, ο δρ. Bhojraj εξηγεί ότι η καρδιά ακολουθεί ένα φυσικό πρότυπο πρωινού «ξυπνήματος»: η κορτιζόλη αυξάνεται, η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει και το σώμα μπαίνει σε εγρήγορση. Σημειώνει, επίσης, ότι τα καρδιαγγειακά επεισόδια τείνουν να κορυφώνονται τις πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα.

Τα 5 πράγματα που αποφεύγει πριν από τις 9 π.μ.

  1. Ο δρ. Bhojraj λέει ότι αποφεύγει τα ζαχαρούχα ποτά καφέ πριν από ένα πραγματικό πρωινό γεύμα, ειδικά σε μεγάλες κούπες/μερίδες που μπορεί να περιέχουν 30-50 γραμμάρια ζάχαρης. Ένα ξεκίνημα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει μια απότομη αύξηση της γλυκόζης ακολουθούμενη από πείνα ή μια ενεργειακή πτώση.
  2. Αποφεύγει επίσης τα γλυκά πρωινού, όπως τα muffins, τα κρουασάν και τα σιροπιαστά. Η ανησυχία δεν είναι το ένα περιστασιακό γλυκό, αλλά ο συνδυασμός επεξεργασμένων υδατανθράκων, κορεσμένων λιπαρών και λίγων πρωτεϊνών ή φυτικών ινών, όταν ένα τέτοιο προϊόν καταναλώνεται τακτικά με άδειο στομάχι.
  3. Το τρίτο στοιχείο είναι τα επεξεργασμένα κρέατα πρωινού, όπως το μπέικον, το λουκάνικο και το ζαμπόν. Αυτά τα τρόφιμα έχουν συχνά υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και κορεσμένα λιπαρά, και ο δρ. Bhojraj προειδοποιεί ότι η τακτική πρόσληψη είναι το πρόβλημα. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά ομοίως τον περιορισμό του νατρίου, των προστιθέμενων σακχάρων, των κορεσμένων λιπαρών, των επεξεργασμένων κρεάτων, των επεξεργασμένων υδατανθράκων και των ζαχαρούχων ποτών ως μέρος ενός υγιεινού για την καρδιά διατροφικού προτύπου.
  4. Ο δρ. Bhojraj λέει, επίσης, ότι δεν πίνει ενεργειακά ποτά το πρωί. Αυτά συχνά συνδυάζουν καφεΐνη, ζάχαρη και άλλα διεγερτικά που μπορούν να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσουν αίσθημα παλμών ή προβλήματα ρυθμού σε ευαίσθητα άτομα. Τα ποτά με καφεΐνη μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ενεργειακά ποτά μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό σε άτομα υψηλότερου κινδύνου.
  5. Τέλος, αποφεύγει να… μην κάνει τίποτα, ειδικά όταν το «τίποτα» σημαίνει να βιάζεται να περάσει το πρωί με άγχος και καφεΐνη. Ο δρ. Bhojraj διευκρινίζει ότι η παράλειψη του πρωινού δεν είναι αυτόματα ανθυγιεινή, αλλά το να τρέχει με καφέ, αδρεναλίνη, email και η έλλειψη ενυδάτωσης ή φαγητού μπορεί να αφήσει το νευρικό σύστημα σε υπερδιέγερση από νωρίς μέσα στην ημέρα.
βιασυνη

Τι προτείνει αντ' αυτού;

Ο δρ. Bhojraj διατηρεί τα δικά του πρωινά απλά: πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, ενυδάτωση και ένα πιο ήρεμο ξεκίνημα. Παραδείγματα που δίνει περιλαμβάνουν αυγά με φρούτα, τυρί cottage με μούρα και καρύδια, γιαούρτι ή βρώμη με σπόρους chia. Πίνει επίσης νερό πριν από τον καφέ και προσπαθεί να μην κάνει την καφεΐνη το πρώτο σήμα που λαμβάνει το σώμα του το πρωί.

Ο δρ. Sanjay Bhojraj είναι καρδιολόγος, πρωτοπόρος στη διασταύρωση της ακριβούς καρδιολογίας και της ιατρικής του τρόπου ζωής, είναι ο ιδρυτής του Ινστιτούτου Λειτουργικής Ιατρικής Laguna και εκπαιδευτής του εθνικού Ινστιτούτου Λειτουργικής Ιατρικής στις ΗΠΑ.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο πρωινός καφές κακός για την καρδιά;

Ο απλός καφές δεν είναι η κύρια ανησυχία για τους περισσότερους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα ζαχαρούχα ποτά καφέ, η υπερβολική καφεΐνη, τα ενεργειακά ποτά και η κατανάλωση καφεΐνης με άδειο στομάχι, όταν επιδεινώνει το άγχος, τις ταχυπαλμίες και την αρτηριακή πίεση.

Είναι ανθυγιεινό να παραλείπουμε το πρωινό;

Όχι πάντα. Μερικοί νηστεύουν σκόπιμα και αισθάνονται καλά. Η ανησυχία είναι η παράλειψη φαγητού ενώ παράλληλα είναι αφυδατωμένοι, αγχωμένοι, παίρνουν υπερβολική καφεΐνη ή λαμβάνουν φάρμακα που πρέπει να λαμβάνονται μόνο με φαγητό.

Είναι εντάξει τα επεξεργασμένα κρέατα πρωινού περιστασιακά;

Η περιστασιακή πρόσληψη διαφέρει από το να τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια. Γενικότερα, για την υγεία της καρδιάς, είναι καλύτερο να περιορίζετε τα επεξεργασμένα κρέατα και να επιλέγετε λιγότερο επεξεργασμένες πηγές πρωτεΐνης πιο συχνά.

Συμπέρασμα

Οι συμβουλές του δρ. Bhojraj για ένα «καρδιακά υγιές» πρωινό αφορούν λιγότερο αυστηρούς κανόνες και περισσότερο την μείωση του καρδιαγγειακού στρες στην αρχή της ημέρας. Πριν από τις 9 π.μ., αποφεύγει τα ζαχαρούχα ποτά καφέ, τα αρτοσκευάσματα, τα επεξεργασμένα κρέατα πρωινού, τα ενεργειακά ποτά και τη χαοτική βιασύνη που τροφοδοτείται με καφεΐνη.

Ένα πιο φιλικό προς την καρδιά πρωινό μπορεί να είναι απλό: νερό, πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και λίγα πιο ήρεμα λεπτά πριν η μέρα αρχίσει να εξαντλεί την ενέργειά μας.

Πηγές:
cnbc.com
heart.org
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)

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