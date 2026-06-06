Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για την πορεία του καιρού το Σαββατοκύριακο

Newsbomb

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

INTIME NEWS

ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σταδιακή άνοδο σημειώνει από σήμερα η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 36°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, οι μπόρες θα επιμείνουν στα ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ η ζέστη θα επικρατήσει, λόγω των θερμών αέριων μαζών που ξεκινούν το ταξίδι τους για μία εβδομάδα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσίασε τις 10 περιοχές που θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, με την Αθήνα να είναι ανάμεσα σε αυτές. Συγκεκριμένα, το Αγρίνιο, η Λάρισα και το Άργος θα είναι οι 3 περιοχές που αναμένεται να καταγραφούν οι μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 35-36°C.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου

ΤΗ ο Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15ΚΟΣΜΟΣ

Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος - D-Day: Τι συνέβη πριν από την απόβαση της 6ης Ιουνίου 1944

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω 2026»: 7 σημεία κλειδιά για τους δικαιούχους - Όροι και προϋποθέσεις

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ στα πρόθυρα νευρικής κρίσης: Το δίπολο Ανδρουλάκη - Δούκα και η αγωνία για συστράτευση

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στον Περσικό: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Χτύπησαν ραντάρ οι ΗΠΑ

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σουφλιάς - ο «Σαρακατσάνος» που σφράγισε τη ΝΔ - Η πολιτική του πορεία, η διαγραφή από τη ΝΔ και το «Γιώργο καλώς ήλθες σπίτι σου»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Ιουνίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Η AirCanada αναστέλλει επ' αόριστον τις πτήσεις της προς την Κούβα

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στο Ιράν έχει απομείνει το 20-22% των όπλων που είχε πριν την αρχή του πολέμου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 6 εργάτες νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο

03:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 12 Ιουνίου

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ - Προειδοποητικά πυρά απο τους Φρουρούς

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: 1,5 εκατ. εκτοπισμένοι λόγω της βίας των συμμοριών

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο εθνικό πάρκο Ματουσανόντα

02:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Ο Αλέκος θυσιάσθηκε για το χωριό του» - Η συγκλονιστική μαρτυρία για την δολοφονία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ένα μωρό νεκρό από πυρά του ισραηλινού στρατού σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρός στον Περσικό: Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Χτύπησαν ραντάρ οι ΗΠΑ

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σουφλιάς - ο «Σαρακατσάνος» που σφράγισε τη ΝΔ - Η πολιτική του πορεία, η διαγραφή από τη ΝΔ και το «Γιώργο καλώς ήλθες σπίτι σου»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι τροχονόμοι την σταματούν για αλκοτέστ

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Καλλιάνου για το Σαββατοκύριακο - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

19:16LIFESTYLE

Θλίψη για τον Βρετανό ηθοποιό Άντονι Χεντ: Πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ