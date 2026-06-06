Μαρινάκης: «Πικραμένος ο Σαμαράς, στερείται λογικής η ταύτιση Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά κι αναφορικά με την ατάκα του ότι «ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα μοιάζουν όλο και περισσότερο» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «στερείται λογικής η ταύτιση του πρωθυπουργού με τον κ. Τσίπρα»

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαρινάκης: «Πικραμένος ο Σαμαράς, στερείται λογικής η ταύτιση Μητσοτάκη-Τσίπρα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε πικραμένο από τη διαγραφή του από τη ΝΔ τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε στα βέλη του πρώην πρωθυπουργού, μίλησε για τον Κώστα Καραμανλή, για τον ανασχηματισμό, αλλά και τις επερχόμενες εκλογές.

Απαντώντας στον Αντώνη Σαμαρά κι αναφορικά με την ατάκα του ότι «ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα μοιάζουν όλο και περισσότερο» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «στερείται λογικής η ταύτιση του πρωθυπουργού με τον κ. Τσίπρα».

Απέδωσε δε την όλη στάση του κ. Σαμαρά στην πικρία του για τη διαγραφή του από τη ΝΔ, η οποία ωστόσο ήταν μονόδρομος «όταν μιλάς για μειοδοσία». Πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι μια τέτοια διαπίστωση είναι εκτός λογικής «γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν από τους πολιτικούς που έχει υποστεί την πολιτική με τη φιλοσοφία Τσίπρα».

Κληθείς να σχολιάσει αν το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι πιθανό να δούμε να παίρνει σάρκα και οστά το προσεχές διάστημα, μπορεί να κάνει ζημιά στη ΝΔ ενόψει εκλογών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Α. Σαμαράς δεν είναι οι ψηφοφόροι της ΝΔ. «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνε κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει».

Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή.

Βαθιά παραταξιακός ο Καραμανλής

Αναφορικά με τον έτερο... αντιπολιτευόμενο στην κυβέρνηση, πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι είναι «ένας βαθιά παραταξιακός πρώην πρωθυπουργός», ενώ απέφυγε να απαντήσει στον ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επικοινωνήσει μαζί του.

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Γραμματείας της ΝΔ.

Κλείνοντας ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, τις οποίες θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Σαμαράς: Προσωπική επίθεση στον Μητσοτάκη και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση

Στην ομιλία του στο Ηράκλειο, ο Αντώνης Σαμαράς άσκησε συνολική και ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές θέσεις της παράταξης και ακολουθεί πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία. Ειδικά για τα ελληνοτουρκικά, τάχθηκε υπέρ μιας πιο ενεργητικής στρατηγικής, ζητώντας άμεσες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ενώ επέκρινε την πολιτική των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις χωρίς ουσιαστική ελληνική αντίδραση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα της Κρήτης, κάνοντας λόγο για αυξημένες μεταναστευτικές ροές, καθυστερήσεις σε κρίσιμα έργα υποδομών, δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου και κινδύνους από την υπερεξάρτηση του νησιού από τον μαζικό τουρισμό. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο εθνικό ζήτημα, προτείνοντας μέτρα στήριξης της περιφέρειας, των νέων οικογενειών και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως η μείωση φορολογικών συντελεστών και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι διαφορές ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθώς –όπως είπε– και οι δύο δίνουν προτεραιότητα στην επικοινωνιακή διαχείριση έναντι της ουσίας της πολιτικής. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τη διεύρυνση της αποχής και την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εκπροσώπησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι αναφορές του στην «άλλη Ελλάδα», την οποία περιέγραψε ως την Ελλάδα της παραγωγής, της οικογένειας, της εργασίας και της περιφέρειας, που αναζητά προοπτική και εθνική αυτοπεποίθηση. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, δήλωσε ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όταν το κρίνει κατάλληλο, τονίζοντας ότι «η πολιτική δεν αντέχει τα κενά» και ότι η «άλλη Ελλάδα» θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της.

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