Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της, Γιάννη Σεβδικαλή

Για την σχέση της με τον Παραολυμπιονίκη Γιάννη Σεβδικαλή και το ατύχημα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό των δύο ποδιών του, μίλησε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο Action 24 η Σοφία Κουρτίδου.

Η γνωστή καλλιτέχνης μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μέρα με τη μέρα τον ερωτεύεται περισσότερο. «Έχει καταφέρει απίστευτες επιτυχίες στον αθλητισμό, χθες έκανε το 10ο παγκόσμιο ρεκόρ σε έναν αγώνα και έχω άπειρους λόγους να είμαι υπερήφανη για τον Γιάννη. Τον θαυμάζω και είναι ένας από τους λόγους που είμαι τόσο βαθιά και ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι ακόμα περισσότερο», είπε η Σοφία Κουρτίδου.

Αναφερόμενη στο ατύχημα που είχε ο σύντροφός της πριν από 13 χρόνια, η Σοφία Κουρτίδου δήλωσε:«Ένας από τους λόγους που τον θαυμάζω, επίσης, είναι ότι ο Γιάννης έχει διπλό ακρωτηριασμό και στα δυο του πόδια. Είχε ένα ατύχημα με τρένο πριν από 13 χρόνια, όπου στην ουσία πέρασαν δυο βαγόνια και βρέθηκε ανάμεσα στις ρόδες και στις ράγες του τρένου. Τον έσυραν για 25 μέτρα, θα μπορούσε πραγματικά να έχει χάσει τη ζωή του. Ο λόγος που τον θαυμάζω είναι γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε ο ίδιος σε ένα θαύμα, κατάφερε να είναι σήμερα ένας πραγματικά αξιοθαύμαστος άνθρωπος και να ασχοληθεί μετά από αυτό, με όλα αυτά με τα οποία ονειρεύεται».

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