Έφη Παπαθεοδώρου για Αλέξη Τσίπρα: «Γράφτηκα στην ΕΛ.Α.Σ γιατί τον αγαπώ, δέχθηκε πολύ πόλεμο»

Η αγάπη για τον «αδικημένο» Αλέξη Τσίπρα και η απόφαση να γραφτεί στην ΕΛ.Α.Σ

Ανθή Κουρεντζή

Έφη Παπαθεοδώρου για Αλέξη Τσίπρα: «Γράφτηκα στην ΕΛ.Α.Σ γιατί τον αγαπώ, δέχθηκε πολύ πόλεμο»
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Και αφού έκανε… θραύση σαν ΕΛ.Α.Σίτισσα, η «Θεοπούλα» του «Παρά Πέντε», κατά κόσμον Έφη Παπαθεοδώρου, μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως αποκάλυψε η αγαπημένη ηθοποιός στο Mega, η γνωριμία της με τον αρχηγό της ΕΛ.Α.Σ μετρά πολλά χρόνια και η υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Η ίδια τόνισε ότι αποφάσισε να γραφτεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για να τον στηρίξει και όχι να συμμετέχει πολιτικά.

«Είχα μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και μου έδωσαν ραντεβού να δω τον πρόεδρο. Τον Αλέξη λέω εγώ, ο οποίος είναι πάντα γλυκύτατος, ευγενέστατος, σεμνός. Έχει πολλά στοιχεία που δεν τα έχουν οι πολιτικοί. Πρώτα είναι ότι κάνει γκελ που λέμε στο θέατρο. Βγαίνει και θέλεις να τον δεις, να τον ακούσεις», δήλωσε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Μάλιστα, όπως σημείωσε η ηθοποιός, όταν άκουσε ότι το όνομα του κόμματος θα είναι ΕΛ.Α.Σ συγκινήθηκε, γιατί ο πατέρας της, ως γιατρός, ήταν γραμμένος στον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ). «Μου δημιουργεί συναισθηματική φόρτιση αυτό το όνομα», πρόσθεσε.

«Ο Αλέξης είναι πολύ γλυκός, μαλακός και του είπαμε "να αγριέψεις λίγο" γιατί η πολιτική είναι πραγματικά άγριο πράγμα. Εμένα πολλές φορές μου έχουν προτείνει και λέω παιδιά όχι. Θα είμαι δίπλα αλλά να πάρω ενεργό μέρος δεν μου πάει. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Τον εκτιμώ γιατί είναι τίμιο παιδί, δεν έκανε σκάνδαλα, δεν ‘έφαγε’. (…) Πάρα πολύ ‘πόλεμο’ του έκαναν και είναι άδικο», ανέφερε η ηθοποιός. «Τον ζόρισαν πολύ από την Ευρώπη και παρ'όλα αυτά τα κατάφερε και βγήκε πέρα».

Σε ερώτηση για την πτώση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας του Αλέξη Τσίπρα, μετά την κυβερνητική του θητεία, η Έφη Παπαθεοδώρου ανέφερε: «Δεν είναι μόνο ο Αλέξης που είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην πολιτική. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να προσπαθήσει ξανά. Άλλοι που ξεκινουν στην πολιτική δεν τους πολεμάτε έτσι. Οι παλαιότεροι ξέρουμε την ιστορία πριν τον Αλέξη και ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν όσοι υπήρξαν πριν τον Αλέξη».

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