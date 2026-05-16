Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια τα επόμενα 24ωρα - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Κυριακή (17/5) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξάιρεση την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Δευτέρα (18/5), προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στα ορεινά κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

Την Τρίτη (19/5), η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές.

Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

Αφρικανική σκόνη στη διάρκεια του σαββατοκύριακου φέρνει το γρήγορο πέρασμα ενός βαρομετρικού χαμηλού, από τη χώρα μας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.

Αυξημένες αναμένονται επίσης στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

