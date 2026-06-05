Ο θρυλικός παρουσιαστής Jon Snow αποκαλύπτει τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ έπειτα από 4 χρόνια σιωπής

Ο βετεράνος παρουσιαστής ειδήσεων Jon Snow αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο 79χρονος δημοσιογράφος αποχώρησε από την παρουσίαση του Channel 4 News το 2021, ύστερα από τρεις δεκαετίες στο τιμόνι του δελτίου. Σήμερα μιλά ανοιχτά για την άνοια και τη διάγνωσή του, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη νόσο.

«Αν δεν μιλήσω εγώ γι’ αυτό, τότε ποιος θα μιλήσει;» δήλωσε χαρακτηριστικά στην Daily Mail.

Η αποκάλυψή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα καθώς η μητέρα του, Joan, έπασχε επίσης από Αλτσχάιμερ για περίπου μία δεκαετία, πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία άνω των 80 ετών.

Ο Jon Snow / Πηγή: AP

Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι αρχικά δίσταζε να απευθυνθεί σε γιατρό και επέμενε πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Ωστόσο, τα συμπτώματα που άρχισαν να εμφανίζονται τον οδήγησαν τελικά να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, με αποτέλεσμα να λάβει τη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του.

Μέσα από τη δημόσια εξομολόγησή του, ο Jon Snow ελπίζει να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση γύρω από τη νόσο και να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια συμπτώματα να αναζητούν έγκαιρα ιατρική υποστήριξη.

Ύστερα από γνωστικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου, ο Jon Snow έλαβε τη δύσκολη διάγνωση που επιβεβαίωσε τις υποψίες των γιατρών.

«Στην αρχή ήθελα να το κρύψω. Υπάρχουν ακόμη πολλές προκαταλήψεις. Με το παραμικρό σημάδι πνευματικής φθοράς, οι άνθρωποι σε θεωρούν σχεδόν τελειωμένο», εξομολογήθηκε.

Παρά τη διάγνωση, ο ίδιος τονίζει ότι η καθημερινότητά του δεν καθορίζεται πλήρως από τη νόσο. «Υπάρχουν στιγμές που εμφανίζεται, αλλά δεν είναι μια κατάσταση που με επηρεάζει κάθε ώρα και κάθε μέρα. Και αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο κρατιέμαι», ανέφερε.

Ο Jon Snow ανέλαβε τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή του Channel 4 News το 1989 και κάλυψε ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου μέχρι την αποφυλάκιση του Nelson Mandela το 1990, έπειτα από 27 χρόνια φυλάκισης.

Αργότερα μετέδωσε, μεταξύ άλλων, την ορκωμοσία του Barack Obama το 2009, καθώς και τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή το 2010.

Μετά την αποχώρησή του από το Channel 4 News, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι βυθίστηκε σε βαθιά κατάθλιψη, απομονώθηκε κοινωνικά και έχασε το ενδιαφέρον του για δραστηριότητες που μέχρι τότε αγαπούσε.

Η σύζυγός του, η νευρολόγος Dr Precious Lunga, περιέγραψε τις δύσκολες εκείνες στιγμές: «Οι φίλοι με ρωτούσαν συνεχώς αν ο Jon είναι καλά και εγώ έπρεπε να λέω πως είναι, ενώ ήξερα ότι δεν ήταν».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Snow συχνά παραπονιόταν ότι είχε «ξεχαστεί» από τους ανθρώπους γύρω του επειδή κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί του, ενώ στην πραγματικότητα δεν θυμόταν τηλεφωνήματα που είχε δεχθεί.

Ο Jon Snow με τον βασιλιά Κάρολο / Πηγή: AP

Τέσσερα χρόνια μετά τα πρώτα συμπτώματα, ο ίδιος παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αμφισβητεί τη διάγνωσή του.

«Υπάρχουν φορές που αναρωτιέμαι αν όντως έχω τη νόσο. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάποια αναπηρία», δήλωσε.

Ο δημοσιογράφος συμμετέχει σε νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή του με τη νόσο Αλτσχάιμερ και πρόκειται να προβληθεί από το Channel 4 αργότερα μέσα στον μήνα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alzheimer’s Society, Michelle Dyson, χαρακτήρισε την απόφασή του να μιλήσει δημόσια «πράξη μεγάλου θάρρους».

«Η ιστορία του θα αγγίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι η άνοια αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται με την ίδια αίσθηση επείγοντος όπως άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος», τόνισε.

Όπως σημείωσε, ο Jon Snow και η σύζυγός του συμβάλλουν στην ανάδειξη της ανάγκης για ταχύτερη πρόσβαση στη διάγνωση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς, να βοηθήσει τις οικογένειές τους να προγραμματίσουν το μέλλον και να ανοίξει τον δρόμο για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές νέων θεραπειών.

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