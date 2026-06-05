Ο θρυλικός παρουσιαστής Jon Snow αποκαλύπτει τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ έπειτα από 4 χρόνια σιωπής

Η συγκινητική εξομολόγηση για την διάγνωσή του με Αλτσχάιμερ και ο λόγος που το κράτησε κρυφό τέσσερα χρόνια

Ανθή Κουρεντζή

Ο θρυλικός παρουσιαστής Jon Snow αποκαλύπτει τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ έπειτα από 4 χρόνια σιωπής

Ο Jon Snow / Πηγή: AP

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βετεράνος παρουσιαστής ειδήσεων Jon Snow αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο 79χρονος δημοσιογράφος αποχώρησε από την παρουσίαση του Channel 4 News το 2021, ύστερα από τρεις δεκαετίες στο τιμόνι του δελτίου. Σήμερα μιλά ανοιχτά για την άνοια και τη διάγνωσή του, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τη νόσο.

«Αν δεν μιλήσω εγώ γι’ αυτό, τότε ποιος θα μιλήσει;» δήλωσε χαρακτηριστικά στην Daily Mail.

Η αποκάλυψή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα καθώς η μητέρα του, Joan, έπασχε επίσης από Αλτσχάιμερ για περίπου μία δεκαετία, πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία άνω των 80 ετών.

Jon Snow

Ο Jon Snow / Πηγή: AP

Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι αρχικά δίσταζε να απευθυνθεί σε γιατρό και επέμενε πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Ωστόσο, τα συμπτώματα που άρχισαν να εμφανίζονται τον οδήγησαν τελικά να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, με αποτέλεσμα να λάβει τη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του.

Μέσα από τη δημόσια εξομολόγησή του, ο Jon Snow ελπίζει να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση γύρω από τη νόσο και να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια συμπτώματα να αναζητούν έγκαιρα ιατρική υποστήριξη.

Ύστερα από γνωστικές εξετάσεις και απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου, ο Jon Snow έλαβε τη δύσκολη διάγνωση που επιβεβαίωσε τις υποψίες των γιατρών.

«Στην αρχή ήθελα να το κρύψω. Υπάρχουν ακόμη πολλές προκαταλήψεις. Με το παραμικρό σημάδι πνευματικής φθοράς, οι άνθρωποι σε θεωρούν σχεδόν τελειωμένο», εξομολογήθηκε.

Παρά τη διάγνωση, ο ίδιος τονίζει ότι η καθημερινότητά του δεν καθορίζεται πλήρως από τη νόσο. «Υπάρχουν στιγμές που εμφανίζεται, αλλά δεν είναι μια κατάσταση που με επηρεάζει κάθε ώρα και κάθε μέρα. Και αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο κρατιέμαι», ανέφερε.

Ο Jon Snow ανέλαβε τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή του Channel 4 News το 1989 και κάλυψε ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου μέχρι την αποφυλάκιση του Nelson Mandela το 1990, έπειτα από 27 χρόνια φυλάκισης.

Αργότερα μετέδωσε, μεταξύ άλλων, την ορκωμοσία του Barack Obama το 2009, καθώς και τον καταστροφικό σεισμό στην Αϊτή το 2010.

Μετά την αποχώρησή του από το Channel 4 News, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι βυθίστηκε σε βαθιά κατάθλιψη, απομονώθηκε κοινωνικά και έχασε το ενδιαφέρον του για δραστηριότητες που μέχρι τότε αγαπούσε.

Η σύζυγός του, η νευρολόγος Dr Precious Lunga, περιέγραψε τις δύσκολες εκείνες στιγμές: «Οι φίλοι με ρωτούσαν συνεχώς αν ο Jon είναι καλά και εγώ έπρεπε να λέω πως είναι, ενώ ήξερα ότι δεν ήταν».

Σύμφωνα με την ίδια, ο Snow συχνά παραπονιόταν ότι είχε «ξεχαστεί» από τους ανθρώπους γύρω του επειδή κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί του, ενώ στην πραγματικότητα δεν θυμόταν τηλεφωνήματα που είχε δεχθεί.

Britain Uganda Royals

Ο Jon Snow με τον βασιλιά Κάρολο / Πηγή: AP

Τέσσερα χρόνια μετά τα πρώτα συμπτώματα, ο ίδιος παραδέχεται ότι εξακολουθεί να αμφισβητεί τη διάγνωσή του.

«Υπάρχουν φορές που αναρωτιέμαι αν όντως έχω τη νόσο. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι αυτό. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάποια αναπηρία», δήλωσε.

Ο δημοσιογράφος συμμετέχει σε νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή του με τη νόσο Αλτσχάιμερ και πρόκειται να προβληθεί από το Channel 4 αργότερα μέσα στον μήνα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Alzheimer’s Society, Michelle Dyson, χαρακτήρισε την απόφασή του να μιλήσει δημόσια «πράξη μεγάλου θάρρους».

«Η ιστορία του θα αγγίξει πάρα πολλούς ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι η άνοια αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται με την ίδια αίσθηση επείγοντος όπως άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος», τόνισε.

Όπως σημείωσε, ο Jon Snow και η σύζυγός του συμβάλλουν στην ανάδειξη της ανάγκης για ταχύτερη πρόσβαση στη διάγνωση, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστική υποστήριξη στους ασθενείς, να βοηθήσει τις οικογένειές τους να προγραμματίσουν το μέλλον και να ανοίξει τον δρόμο για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές νέων θεραπειών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:33LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέγραψε νέο ρεκόρ ως η πιο πλούσια γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επιβίβαση δυνάμεων των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδικό

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Ιουνίου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας - Ένας νεκρός, 4 τραυματίες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

23:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3

22:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 32°C ο υδράργυρος - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

22:44LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι 1.700 ετών βρέθηκε από ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι στην Αγγλία

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Kīlauea συνεχίζει να γράφει ιστορία: Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση λάβας

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Καραμανλής: Θα θυμάμαι τον Γιώργο Σουφλιά ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Ακατανόητη η ασυλία του Μπαρτζώκα»

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρυλικός παρουσιαστής Jon Snow αποκαλύπτει τη μάχη του με το Αλτσχάιμερ έπειτα από 4 χρόνια σιωπής - «Οι άνθρωποι σε θεωρούν τελειωμένο»

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

21:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (5/6): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 27 εκατομμύρια ευρώ

21:45ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία επέλεξε για μία ακόμα φορά τον πόλεμο»: Η αντίδραση Ζελένσκι στο «όχι» Πούτιν για συνάντηση

21:34LIFESTYLE

Συντετριμμένη η σύντροφος του James Handy: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο γιος μου τον σκότωσε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι τροχονόμοι την σταματούν για αλκοτέστ

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Ακατανόητη η ασυλία του Μπαρτζώκα»

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

22:44LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

17:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του Mega για το νοσοκομείο της Ξάνθης

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και οργή στη Γαλλία: Νεκρή η 11χρονη Λιάνα - Αναγνωρίστηκε η σορός αλλά είναι άγνωστη η αιτία θανάτου

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58 (τελικό): Πράσινη ισοφάριση με Χέιζ Ντέιβις

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ