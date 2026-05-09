Αλτσχάιμερ: Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι αποφεύγουν τα αυγά

Σε διατροφικό επίπεδο, τα αυγά είναι πιο γνωστά στο ευρύ κοινό για τη σύνδεσή τους με τη χοληστερόλη, αλλά νέα έρευνα τα παρατηρεί υπό διαφορετικό φακό.

Μια μεγάλη μακροπρόθεσμη μελέτη υποδηλώνει ότι οι ηλικιωμένοι που τρώνε αυγά τακτικά μπορεί να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο να διαγνωστούν με νόσο Αλτσχάιμερ.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, παρακολούθησε σχεδόν 40.000 ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω για περισσότερα από 15 χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έτρωγαν αυγά πιο συχνά είχαν χαμηλότερο ποσοστό διάγνωσης νόσου Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν αυγά σπάνια ή καθόλου.

Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε σε άτομα που έτρωγαν αυγά 5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, τα οποία είχαν περίπου 27% χαμηλότερο κίνδυνο. Μικρότερες μειώσεις αναφέρθηκαν επίσης μεταξύ των ατόμων που έτρωγαν αυγά λιγότερο συχνά, υποδηλώνοντας ένα πιθανό μοτίβο, που σχετίζεται με τη δόση.

Αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ερμηνευτεί προσεκτικά. Η μελέτη ήταν παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να δείξει μια σύνδεση, αλλά όχι να αποδείξει ότι τα αυγά προλαμβάνουν άμεσα τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Γιατί τα αυγά μπορεί να υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου

Τα αυγά περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, που σχετίζονται με την λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά στον κρόκο.

Το πιο σημαντικό είναι η χολίνη, ένα θρεπτικό συστατικό που χρησιμοποιεί το σώμα για την παραγωγή ακετυλοχολίνης, μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην μνήμη, την μάθηση και τη νευρική σηματοδότηση. Τα αυγά παρέχουν επίσης βιταμίνη Β12, λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, πρωτεΐνη και μικρές ποσότητες υγιεινών λιπαρών, ανάλογα με τον τύπο του αυγού.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου μέσω διαφόρων οδών, όπως:

βοηθώντας στην επικοινωνία των νευρικών κυττάρων

υποστηρίζοντας τις κυτταρικές μεμβράνες

μειώνοντας το οξειδωτικό στρες

συμβάλλοντας στην υγιή λειτουργία του αίματος και των νεύρων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν καθιστά τα αυγά κάποιου είδους θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Απλώς καθιστά τη συσχέτιση βιολογικά εύλογη.

Αυτό σημαίνει ότι τα αυγά προλαμβάνουν τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Όχι! Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί για καμία μεμονωμένη τροφή.

Όσοι τρώνε αυγά τακτικά μπορεί να διαφέρουν με άλλους τρόπους, όπως η συνολική ποιότητα της διατροφής, τα επίπεδα δραστηριότητας, η ιατρική περίθαλψη, η χρήση συμπληρωμάτων και οι συνήθειες του τρόπου ζωής. Ακόμα και η ισχυρή στατιστική προσαρμογή δεν μπορεί να εξαλείψει κάθε πιθανή επιρροή.

Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα διαφάνειας που αξίζει να σημειωθεί: η ανάλυση της μελέτης υποστηρίχθηκε από μια επιχορήγηση που ξεκίνησε από ερευνητή από το Αμερικανικό Συμβούλιο Αυγών. Αυτό δεν ακυρώνει τα ευρήματα, αλλά οι αναγνώστες θα πρέπει να κατανοήσουν το πλαίσιο χρηματοδότησης.

Το πιο ακριβές συμπέρασμα είναι ότι η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν τα αυγά μπορέσουν να χαρακτηριστούν ως προστατευτικά έναντι της νόσου.

Πρέπει οι ηλικιωμένοι να τρώνε περισσότερα αυγά;

Για πολλούς υγιείς ενήλικες, τα αυγά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Είναι οικονομικά προσιτά, πλούσια σε πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά που μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ληφθούν σε επαρκείς ποσότητες.

Αλλά η καλύτερη συμβουλή εξαρτάται από το άτομο. Άτομα με διαβήτη, καρδιαγγειακές παθήσεις, υψηλή LDL («κακή») χοληστερόλη ή συγκεκριμένους διατροφικούς περιορισμούς θα πρέπει να ακολουθούν εξατομικευμένες οδηγίες από γιατρό ή διαιτολόγο.

Σημασία έχει επίσης ο τρόπος που τρώγονται τα αυγά. Τα αυγά που σερβίρονται με λαχανικά ή τροφές ολικής αλέσεως είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που συνδυάζονται τακτικά με επεξεργασμένα κρέατα, τηγανητά τρόφιμα ή μια δίαιτα πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά.

Ποιο είναι το ευρύτερο μήνυμα για την υγεία του εγκεφάλου;

Η μελέτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως «τρώτε αυγά και αγνοήστε τα υπόλοιπα». Η υγεία του εγκεφάλου διαμορφώνεται από τη διατροφή του καθενός στο σύνολό της.

Μια διατροφή που υποστηρίζει τον εγκέφαλο δίνει γενικά έμφαση σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, ψάρια και άλλες υγιείς πηγές πρωτεΐνης και περιέχει ελάχιστες υπερ-επεξεργασμένες τροφές. Τα αυγά μπορεί να εντάσσονται σε αυτό το πρότυπο, αλλά δεν το αντικαθιστούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι κρόκοι των αυγών σημαντικοί για το πιθανό όφελος;

Ναι. Η χολίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και η βιταμίνη Β12 συγκεντρώνονται κυρίως στον κρόκο, όχι στο ασπράδι.

Μπορούν τα άτομα που δεν τρώνε αυγά να πάρουν χολίνη από αλλού;

Ναι. Η χολίνη βρίσκεται επίσης σε τρόφιμα όπως ψάρια, πουλερικά, γαλακτοκομικά και ορισμένα όσπρια και λαχανικά, αν και τα αυγά είναι μια από τις πλουσιότερες πηγές.

Πόσα αυγά είναι ασφαλή για κατανάλωση;

Δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός αριθμός που να ταιριάζει σε όλους. Πολλοί υγιείς ενήλικες μπορούν να τρώνε αυγά τακτικά, αλλά τα άτομα με καρδιακές παθήσεις, διαβήτη ή υψηλή χοληστερόλη θα πρέπει να λαμβάνουν εξατομικευμένες συμβουλές.

Μπορούν τα αυγά να θεραπεύσουν προβλήματα μνήμης;

Όχι. Τα αυγά δεν αποτελούν θεραπεία για την απώλεια μνήμης ή τη νόσο Αλτσχάιμερ. Τυχόν νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα μνήμης θα πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά.

Συμπέρασμα

Η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ σε ηλικιωμένους ενήλικες, με την ισχυρότερη συσχέτιση να παρατηρείται μεταξύ ατόμων που τρώνε αυγά τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη ότι τα αυγά προλαμβάνουν την άνοια. Τα αυγά μπορεί να αποτελούν ένα χρήσιμο μέρος μιας διατροφής, που υποστηρίζει τον εγκέφαλο, ειδικά λόγω της χολίνης και άλλων θρεπτικών συστατικών στον κρόκο, αλλά η μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου εξαρτάται από διατροφή, κίνηση, ύπνο, αγγειακή υγεία και διαχείριση τυχόν κινδύνων υγείας.

Πηγές:

studyfinds.com

sciencedirect.com

nih.gov

nih.gov

harvard.edu