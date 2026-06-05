Κώστας Καραμανλής: Θα θυμάμαι τον Γιώργο Σουφλιά ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό

Snapshot Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρετά με συγκίνηση τον Γιώργο Σουφλιά, χαρακτηρίζοντάς τον βαθιά δημοκράτη πολιτικό και έντιμο υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπηρέτησε όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 1977 και είχε καθοριστική συμβολή στην πολιτική αλλαγή του 2004.

Η συνεργασία του με τον Καραμανλή μεταξύ 2004 και 2009 ήταν στενή, με τον Σουφλιά υπεύθυνο προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού.

Παρά τις διαφορές και την προσωρινή απομάκρυνσή του από το κόμμα, η σχέση τους αποκαταστάθηκε με ωριμότητα και υπευθυνότητα.

Ο Καραμανλής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά. Snapshot powered by AI

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα», ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής.

«Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε την σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004. Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και συνέχισε: «Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος. Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε».

«Στην Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής.