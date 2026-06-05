Στο Telekom Center και δίπλα στον Παναθηναϊκό ο Δ. Γιαννακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός δίνει έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτή τη φορά δεν είναι μόνος του.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον Ολυμπιακό με τον κόσμο της ομάδας να δίνει και απόψε βροντερό παρών, ενώ παρών και μάλιστα δυναμικό δίνει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ βρίσκεται στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του και να τους «ντοπάρει» ψυχολογικά για να γίνει το 1-1.

Όπως ήταν αναμενόμενο και φυσιολογικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο και κατευθύνθηκε στη σουίτα του.