Σπάνιο χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι 1.700 ετών βρέθηκε από ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι στην Αγγλία

Το δαχτυλίδι, μαζί με έναν θησαυρό νομισμάτων, ανακαλύφθηκαν ως μέρος μιας αρχαιολογικής ανασκαφής το 2018 - Πωλήθηκε για περίπου 105.000 δολάρια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σπάνιο χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι 1.700 ετών βρέθηκε από ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι στην Αγγλία

πηγή φωτό: BBC

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα σπάνιο χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι ηλικίας περίπου 1.700 ετών βρέθηκε το 2018 σε χωράφι κοντά στο Ilminster, Somerset, Αγγλία.
  • Το δαχτυλίδι ζυγίζει 48 γραμμάρια, φέρει ένα ενταγλίο με την εικόνα της θεάς Νίκης και έχει περίτεχνη χρυσοχοΐα.
  • Το South West Heritage Trust αγόρασε το δαχτυλίδι έναντι περίπου 105.000 δολαρίων για να το διατηρήσει στην περιοχή.
  • Η ανακάλυψη φωτίζει τη ζωή πλούσιων Ρωμαίων στην περιοχή κατά τις ταραχώδεις δεκαετίες 286
  • 296 μ.Χ. και συνοδεύεται από θησαυρό νομισμάτων και άλλων αντικειμένων.
  • Το δαχτυλίδι αποτελεί μοναδικό παράδειγμα χρυσού κοσμήματος εκείνης της εποχής στην περιοχή, όπου συνήθως βρίσκονται κοσμήματα από ασήμι ή μπρούντζο.
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Ένα εντυπωσιακό χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι της ρωμαϊκής εποχής ανακάλυψε τυχαία ένας ερασιτέχνης χρήστης ανιχνευτή μετάλλων σε ένα χωράφι στην Αγγλία

«Το Δαχτυλίδι του Ilminster, όπως είναι γνωστό πλέον, είναι μεγάλο και βαρύ, με περίτεχνη χρυσοχοΐα και ένα όμορφα εκτελεσμένο εγχάρακτο σχέδιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Amal Khreisheh, ανώτερος επιμελητής στο South West Heritage Trust.

«Αν και υπάρχουν και άλλα γνωστά παραδείγματα, αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που έχει ως μόνο αντίστοιχο τις ανακαλύψεις στην ηπειρωτική Ευρώπη.»

Η πόλη έλαβε ένα σημαντικό οικονομικό κέρδος αυτή την εβδομάδα, όταν το South West Heritage Trust ανακοίνωσε την αγορά του δαχτυλιδιού, το οποίο είχε αρχικά ανακαλυφθεί το 2018, έναντι ποσού περίπου 105.000 δολαρίων.

Το δαχτυλίδι χρονολογείται περίπου στο 279 μ.Χ. και φέρει χαραγμένο ένα πολύτιμο λίθο, γνωστό ως ενταγλίο, με την εικόνα της θεάς Νίκης να ιππεύει ένα άρμα που τραβούν δύο άλογα. Ζυγίζει 48 γραμμάρια, πολύ περισσότερο από ένα σύγχρονο δαχτυλίδι .

«Η ανακάλυψη [του δαχτυλιδιού] ρίχνει φως στο πώς οι Ρωμαίοι κάτοικοι του South Somerset αντιμετώπισαν μια περίοδο αναταραχής από το 286 έως το 296», δήλωσε ο Khreisheh. «Είναι πιθανό το δαχτυλίδι να θάφτηκε λίγο μετά, το 297, ως μέρος ενός θησαυρού που περιλάμβανε νομίσματα, μολύβι και κεραμικά αντικείμενα.»

Τα περισσότερα κοσμήματα που έχουν ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρονολογούνται από την περίοδο των αναταραχών μεταξύ του 286 και του 296 μ.Χ. ήταν κατασκευασμένα από ασήμι ή μπρούντζο. Ωστόσο, αυτό το ασυνήθιστα μεγάλο χρυσό δαχτυλίδι υποδηλώνει ότι στην περιοχή ζούσαν πλούσιοι Ρωμαίοι που κατάφεραν να επιβιώσουν εν μέσω της σύγκρουσης.

Το Ilminster είναι μια μικρή πόλη στη νοτιοδυτική Αγγλία που ανήκει στο Somerset και είναι γνωστή ως τόπος ανακάλυψης αρχαίων ρωμαϊκών θησαυρών. Το δαχτυλίδι ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου θησαυρού νομισμάτων που βρέθηκε επίσης από τον ερασιτέχνη, σύμφωνα με το ίδρυμα.

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