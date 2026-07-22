Ο Όλυμπος πάει UNESCO, Ο Μπέρναμ καταργεί τον ΦΠΑ κι ο Ανδρουλάκης υπόσχεται μείωση 20% στο ρεύμα

Είχα προγραμματίσει κι ένα πέρασμα στον φίλο Νέστορα στην Πύλο, πάντα με καλοδέχεται ο βασιλιάς, αλλά φέτος έχει μπλέξει άσχημα κι αιτία είναι ο Νόλαν με τη μαύρη την Ωραία Ελένη

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Όλυμπος πάει UNESCO, Ο Μπέρναμ καταργεί τον ΦΠΑ κι ο Ανδρουλάκης υπόσχεται μείωση 20% στο ρεύμα
ΜΑΝΤΕΙΟ
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Ζεστούλα στους Δελφούς. Εννοείται μένω στην σπηλιά μου και περιμένω πως πως να φύγω για Δήλο και Αχέροντα. Είχα προγραμματίσει κι ένα πέρασμα στον φίλο Νέστορα στην Πύλο, πάντα με καλοδέχεται ο βασιλιάς, αλλά φέτος έχει μπλέξει άσχημα κι αιτία είναι ο Νόλαν με τη μαύρη την Ωραία Ελένη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα που είναι μαύρη εννοείται, απλά τράβηξε τόσο πολλή δημοσιότητα που έστρεψε όλα τα φώτα στην Οδύσσεια. Και να τα αφιερώματα στην Μεσσηνία, και να στην Πύλο, και να οι Vogue, και να τα Condé Nast , τα Traveller και τα Lonely Planet, αλλά και η Monde. Όλοι το έμαθαν το νησί του Πέλοπα.

Και τότε, τους ήρθε η ιδέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: μήπως να το οργανώσουμε κάπως το πράμα; Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να σχεδιάσουν μια ειδική θεματική διαδρομή, η οποία θα συνδέει τα σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Με βλέπω να μετακομίζει σ’ εμένα ο Νέστορας. Την Σπηλιά του θα την κάνουν Airbnb.

Έρχεται κι ο Όλυμπος

Αν μια ταινία από έναν παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη είναι αρκετή για να κάνει διάσημη την Μεσσηνία σ’ ολόκληρο τον κόσμο, φαντάσου με το Mount Olympus το οποίο το ξέρουν κι από τον Αστερίξ.

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Εκεί που χάζευα τους απελπισμένους ΣΥΡΙΖΑίουςνα προσπαθούν να φτιάξουν στόρυ ότι φταίει ο Τσίπρας που τους παράτησε γιατί αυτοί είναι η συνέχεια του Ηλία Ηλιού, του Γιάννη Πασαλίδη και του Στέφανου Σαράφη, να σου πετιέται μπροστά μου ανάρτηση του Γιώργου Κουμουτσάκου

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ο οποίος ενημέρωσε ότι είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο για Μπουσάν, Κορέα (Νότια εννοείται).

Ο Κουμουτσάκος που εκπροσωπεί την χώρα στην UNESCO έφτασε στην αγαπημένη Μπουσάν όπου μαζί με άλλους 3000 αντιπροσώπους θα διαβουλευτούν για να επιλέξουν από 30 υποψηφιότητες τις πόλεις και περιοχές που θα αναδειχθούν ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ανάμεσα σε αυτά ο δικό μου Όλυμπος, το σπίτι των άλλων 11 Θεών, μια που όλοι θυμάστε -ελπίζω δηλαδή- ότι κατά βάθος είμαι ο Απόλλωνας μεταμφιεσμένος σε Πυθία. Γνωστά αυτά.

Ο Όλυμπος είναι αγαπημένο βουνό και του Κυριάκου, στην αξιοποίηση του οποίου έχει αναφερθεί στο παρελθόν.

Κέρδη

Η ανακήρυξη ενός τόπου ή ενός Μνημείου σε Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν είναι μικρή υπόθεση. Ο δικός μου Όλυμπος, έχει ν’ ανταγωνιστεί μεταξύ άλλων τις ακτές της Νορμανδίας όπου έγινε η απόβαση των Αμερικανών στις 6 Ιουνίου (D-day).Μιλάμε για τις παραλίες.

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Εάν το καταφέρουν, οι ακτές αυτές θα μπουν στη ίδια κατηγορία με τα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, το Μον-Σεν-Μισέλ, και το ναό της Σαρτρ. Ήδη 1,8 εκ επισκέπτες κάθε χρόνο κυρίως Άγγλοι, Αμερικανοί και Γερμανοί, επισκέπτονται τις ακτές, κι αυτή η επισκεψιμότητα μεταφράστηκε σε οφέλη ύψους 700 εκ ευρώ και στήριξη 8.500 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Αν οι ακτές της Νορμανδίας μπουν στην UNESCO, όλ’ αυτά θα αυξηθούν τουλάχιστον 15%.

Μηδένισε τον ΦΠΑ

Οι γείτονες των Νορμανδών δεν βλέπω να προτείνουν κάτι φέτος στην UNESCO, έχουν αρκετούς μπελάδες με τα εσωτερικά τους. Ανέλαβε κι ο νέος Πρωθυπουργός των Εργατικών απ’ το Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ μέσα σε βαρύ πολιτικό κλίμα δυσαρέσκειας των πολιτών, και πήρε την πρώτη φιλολαϊκή απόφαση: καταργεί τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η Οκτωβρίου.

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Μάλιστα έχουν υπολογίσει ότι κατά μέσο όρος η εξοικονόμηση θα είναι 45 λίρες τον χρόνο, δηλαδή 4 σάντουιτς και 4 chocolate swirl συν ένας λάτε από το Pret. Περί αυτού πρόκειται.

Πιο φθηνό ρεύμα

Ο ομόλογος του Μπέρναμ στην Ελλάδα είναι λογικά ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης στριφογυρίζει γύρω από ιδέες για το πως θα μειωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με τον ευρωβουλευτή Μανιάτη παρουσίασαν χθες το πρόγραμμα του κόμματος για τα ενεργειακά, κατά το πρότυπο παρουσιάσεων σε κλειστό κλιματιζόμενο χώρο και έταξαν.

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Ο Πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό πλαίσιο, ενώ ο αρμόδιος βουλευτής Φρέντυ Παρασύρης, μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε μειώσεις τιμών ρεύματος 20% ή και 30% δεν θυμάμαι ακριβώς, από το 2027, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση.

Συμπτώσεις

Άσχετο: ο Παρασύρης είναι βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, τον τόπο του Ανδρουλάκη. Εκεί αποφασίστηκε να γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια του. Το βρίσκω πιο νόστιμο από του Μπέρναμ, που θα δημιουργήσει το «10 Downing str» ως το «No 10 του Βορρά » στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει τον συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Είναι η πόλη του, στην οποία ήταν δήμαρχος.

Τελικά όλοι οι σοσιαλιστές το ίδιο σκέφτονται.

Κλείνει η παρένθεση.

Οι πυλώνες

Ο ευρωβουλευτής Μανιάτης παρουσίασε τους επτά πυλώνες της πρότασης. Μεταφέρω αυτούσιους τους 3, 4 και τον 5:

«3. Ένα ενεργειακά ουδέτερο Δημόσιο. Δεν νοείται το Δημόσιο να απαιτεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να κάνουν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο να είναι παντελώς αδιάφορο στη δική του κατανάλωση ενέργειας. 4. Ένα νέο κοινωνικό ενεργειακό συμβόλαιο. Ένα νέο συμβόλαιο της δικής μας διακυβέρνησης με την ελληνική κοινωνία και στον τομέα των κατοικιών, των νοικοκυριών, και στον τομέα των επιχειρήσεων. 5. Ένα αδιαμφισβήτητα σοσιαλδημοκρατικό, κοινωνικό και δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών: Να υπάρχει τοπικό ενεργειακό μέρισμα για κάθε μεγάλη επένδυση που γίνεται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας».

Όταν η Μαρία συνάντησε την Δέσποινα

Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που τρέχει μες στον καύσωνα να προλάβει τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Τρέχει και η κ. Καρυστιανού της οποίας η Ελπίδα κατρακυλάει σε μονοψήφιο.

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Αντιπροσωπεία του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» υπό Καρυστιανού πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Δέσποινα Κουτσούμπα, καθώς και τα μέλη του συλλόγου. Αντικείμενο το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε.».

Η Κουτσούμπα δεν είναι μια απλή συνδικαλίστρια αρχαιολόγος, αλλά και το εμβληματικό πρόσωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατεβαίνεις τις εκλογές. Σε αυτές του ’23 την ψήφισε το 0,54% των πολιτών (31.740 ψήφοι), ενώ το ’19 είχε πάρει 0,41% (23.239 ψήφους).

Παρ’ ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για να περάσει το μισό τα εκατό, η κ. Κουτσούμπα στον πίνακα καταλληλότητας της Interview είναι κάτω από Ανδρουλάκη και πάνω από Καρυστιανού.

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Λέτε να ετοιμάζουν κάτι οι δύο κυρίες

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