Καύσωνας: Χωρίς ντελίβερι το μεσημέρι η Αττική, η Θεσσαλία και η Ανατολική Πελοπόννησος

Παύση των εξωτερικών εργασιών ορίζει το υπουργείο Εργασίας από τις 13:00 έως τις 17:00

Ελένη Ευστρατίου

Καύσωνας: Χωρίς ντελίβερι το μεσημέρι η Αττική, η Θεσσαλία και η Ανατολική Πελοπόννησος
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  • Το υπουργείο Εργασίας ορίζει παύση όλων των χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 13:00 έως τις 17:00 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω καύσωνα.
  • Απαγορεύεται η διανομή προϊόντων με δίτροχα οχήματα και πατίνια κατά το μεσημέρι, ενώ επιτρέπεται η διανομή με αυτοκίνητο.
  • Εξαιρούνται από τα μέτρα οι εργασίες σε κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας υπό προϋποθέσεις.
  • Σε περίπτωση παραβάσεων επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
  • Συνιστάται η τηλεργασία για ομάδες υψηλού κινδύνου και δίνεται η δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης στο ΕΡΓΑΝΗ.
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Χωρίς ντελίβερι θα είναι σήμερα η Αττική και τρεις ακόμα περιοχές της χώρας το μεσημέρι, ύστερα από τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για την προσταστία των εργαζομένων από τον καύσωνα.

Παράλληλα, παύση ορίζεται και σε όλες τις χειρωνακτικές εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο, από τις 13:00 έως τις 17:00, αφού οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 43 βαθμούς.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 με τίτλο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων», το υπουργείο ανακοίνωσε ορισμένα έκτακτα μέτρα για τον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους που ασκούν υπαίθριες εργασίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ στις περιοχές της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι όλες οι χειρωνακτικές που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και λατομεία, όπως επίσης και οι διανομές και μεταφορές προϊόντων σε δίτροχο όχημα, πατίνι κλπ. Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες ντελίβερι με αυτοκίνητο επιτρέπονται κατά το διάστημα αυτό.

Στην απαγόρευση διανομής συγκαταλέγονται τα φυσικά και τα ψηφιακά καταστήματα, όπως και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, όμως οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ενεργή την επιλογή παραγγελιοληψίας από το κατάστημα. Όπως αναφέρει το υπουργείο, η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, αναφέρει το υπουργείο.

Σε περίπτωση παραβάσεων ο κάθε εργαζόμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.000 ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τηλεργασία και διαλείμματα

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, ενδείκνυται τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου να εργαστούν εξ’ αποστάσεως σήμερα, στην περίπτωση που το επιτρέπει η φύση της εργασίας τους. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αλλαγής στο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, ώστε να αποφύγουν τη μετακίνηση κατά τις ώρες του μεσημεριού όταν οι θερμοκρασίες είναι στα πιο υψηλά επίπεδα. Το υπουργείο δίνει τη δυνατότητα μη καταχώρησης της αλλαγής ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ εκ των προτέρων.

Οι συστάσεις της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ δημοσιεύει οδηγίες και συστάσεις προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους προκειμένου να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, όλα τα εξωτερικά επαγγέλματα θα πρέπει να διακόψουν την εργασία τους κατά τις ώρες 12:00-17:00 που οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά έως και 44 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για όλα τα τεχνικά και οικοδομικά επαγγέλματα, τους διανομείς, τους εργαζόμενους στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και όσους δουλεύουν σε ορυχεία και λατομεία.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και συστήνεται η τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

Η υποχρεωτική παύση ορίζεται όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες:

  • Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 40°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%.
  • Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%.
  • Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT) υπερβαίνει το 32,2.

Οργανωτικά μέτρα στους χώρους εργασίας

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ επισημαίνει ορισμένα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις παροχές, τις υποδομές αλλά και την παύση εργασιών με διαλείμματα.

Συγκεκριμένα συνιστά:

  • Πόσιμο Νερό: Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C.
  • Παρεμβάσεις στις Εγκαταστάσεις: Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.
  • Χρόνος Εργασίας & Διαλείμματα: Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00.
  • Χώροι Ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα.
  • Υγιεινή Κλιματισμού: Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης.
  • Αξιολόγηση Παραγόντων: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη εγκλιματισμού, αφυδάτωση, εντατική σωματική εργασία, βαριά/μη διαπερατά ρούχα).

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιπλέον των παραπάνω, προβλέπονται τα εξής:

  • Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους και κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών και τα διαλείμματα.
  • Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής (όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους).
  • Παροχή προστατευτικών μέσων του δέρματος (αντηλιακά) και καλυμμάτων αυχένα, ύστερα από γνώμη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας.

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