Δήμος Αθηναίων: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον Λυκαβηττό - Οι ανοιχτοί κλιματιζόμενοι χώροι

Σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων για τον καύσωνα και τον απειλούμενο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την Τετάρτη (22/7) λαμβάνοντας μία σειρά από μέτρα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΕΛΛΑΔΑ
5'
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Σειρά μέτρων λαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων ενόψει του αυριανού καύσωνα και του υψηλού κινδύνου πυργκαγιάς.

Σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, η Αττική εντάσσεται στην Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού - Red Code).

Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του λόφου του Λυκαβηττού, με ένα όχημα με κανόνι νερού και ένα όχημα τύπου 4Χ4 και των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Παραμένουν ανοιχτοί επτά κλιματιζόμενοι χώροι

Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα:

  • Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946
  • Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403
  • Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716
  • Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877
  • Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334
  • Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877
  • Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.

Ειδικό ωράριο στην Καθαριότητα

Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην πόλη και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα εφαρμοστεί ειδικό ωράριο, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Προϊσταμένων, με σκοπό την ομαλή συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών καθαριότητας και, ταυτόχρονα, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Η εφαρμογή του ειδικού ωραρίου θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Τμήματος, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και οχημάτων, καθώς και την ανάγκη απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της πόλης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Διεύθυνσης, παράλληλα με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας.

Αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αναλυτικά:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Ευάλωτες ομάδες

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο, από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ.. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 7483967.

1595: Η 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 210 3638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση

Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ειδικότερα, τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας (11:00-17:00), ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλείμματα, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο Δήμος Αθηναίων συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

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