Υπουργείο Εργασίας: Τα έκτακτα μέτρα για την προστασία εργαζομένων από τον καύσωνα την Τετάρτη 22/7

Σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής παύονται υποχρεωτικά οι χειρονακτικές και εξωτερικές εργασίες από τις 13:00 έως τις 17:00

Ελένη Ευστρατίου

Υπουργείο Εργασίας: Τα έκτακτα μέτρα για την προστασία εργαζομένων από τον καύσωνα την Τετάρτη 22/7
ΕΡΓΑΣΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις 13:00 έως τις 17:00, παύονται υποχρεωτικά οι χειρωνακτικές και εξωτερικές εργασίες σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική.
  • Η υποχρεωτική παύση εργασιών αφορά όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων με δίκυκλο και εργαζομένων σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.
  • Εξαιρούνται από την παύση οι δραστηριότητες σε κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση λήψης μέτρων προστασίας.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία για εργαζόμενους υψηλού κινδύνου, όπου η φύση της εργασίας το επιτρέπει.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Snapshot powered by AI

Έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής παύονται υποχρεωτικά οι χειρονακτικές και εξωτερικές εργασίες από τις 13:00 έως τις 17:00, στις οποίες περιλαμβάνεται η διανομή προϊόντων με δίκυκλο, καθώς και οι εργασίες σε οικοδομές και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

Α. Μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι εργοδότες λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό και όχι περιοριστικό κατάλογο της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου με τίτλο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6).

Β. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και επίπεδα δυσφορίας (WBGT) και συγκεκριμένα στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 22.07.2026, κατά το χρονικό διάστημα 13.00΄- 17.00΄, σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ.

Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 131 του π.δ. 62/2025 «Κώδικας Εργατικού Δικαίου» (Α΄121).

Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής για τις επιχειρήσεις delivery, τούτο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που διενεργούν delivery, είτε διατηρούν φυσικό κατάστημα είτε ψηφιακή πλατφόρμα, δύναται ωστόσο να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα/σημείο παραλαβής (takeaway) καθώς και η ενδεχόμενη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας με οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης εκτός των κάθε μορφής δικύκλων και μοτοποδηλάτων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον αυτά διαθέτουν κλιματισμό.

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» (ΑΔΑ: ΡΓ1Ν46ΝΛΔΓ-ΩΟ6), συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 571 και 572 του π.δ. 62/2025 (Α’ 121), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Γ. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πίνακας Παραρτήματος 2 της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου) και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές της παραγράφου Β της παρούσας εγκυκλίου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τις επιχειρήσεις ώστε να δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται με εξ αποστάσεως εργασία εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.

Δ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων στις περιοχές της παραγράφου Β της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικάνικα βομβαρδιστικά Β-1 απογειώθηκαν από την Βρετανία μετά τις απειλές Τραμπ για το όρος Pickaxe

21:01ΚΟΣΜΟΣ

«Σαν κοινοί πολίτες»: Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρεται να πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο πριν δουν τον Κάρολο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ράγισε τζαμαρία στο Μετρό στον σταθμό Βενιζέλου - Βίντεο

20:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το α' τρίμηνο

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προχωρά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και παραλίες

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Independent: Η Ευρώπη έχει πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο - Πόσο πρέπει να ανησυχούμε - Πλησιάζουν οι καρχαρίες στις ακτές

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη - επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

20:10ΕΡΓΑΣΙΑ

Παύση χειρονακτικών εργασιών και ντελίβερι από τις 13:00 έως τις 17:00 την Τετάρτη λόγω καύσωνα

20:00ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο ο θόρυβος της γειτονιάς και του δρόμου

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα εμπρηστών: Ο διάλογος-φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις - «Έχω μάστερ στην πλαστογραφία»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά θάλασσα: Αναστροφή έκαναν δύο τάνκερ μετά από τις απειλές των Χούθι - Απειλεί με βομβαρδισμούς ο Τραμπ

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Αν Γουίτικαμ : Με 21 χτυπήματα από σφυρί δολοφονήθηκε η πρώην Βρετανίδα πολιτικός ενώ έτρωγε μεσημεριανό στην κουζίνα της

19:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το… μυστικό του Λουτσιάνο Σπαλέτι – Γιατί δεν φορά ποτέ κοντομάνικα ούτε με καύσωνα στη Γιουβέντους

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Pickaxe Mountain-Τι είναι το βουνό της Αξίνας- «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τήνο

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ολυμπιακό Χωριό

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

18:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – «Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία», λέει ο Αρναούτογλου

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις του «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Σούδα – «Με βυτία, με υγραέρια… Ο αλήτης ήρθε πάνω μας “καρφί”»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Viral η στάση της Αργεντινής στην απονομή της Ισπανίας - Μόνο ένας παίκτης δεν γύρισε την πλάτη

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός σε 17 νομούς σε όλη την Ελλάδα για αύριο Τετάρτη λόγω καύσωνα και θυελλωδών ανέμων - «Θα έχουμε καταβάτες που προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο Μάτι»: Η δραματική προειδοποίηση Τουρνά

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

19:36LIFESTYLE

Ποιες επαναλήψεις προγραμμάτων φέρνουν πρωτιές στα κανάλια

17:48ΚΟΣΜΟΣ

«Σήκω πάνω» – Χαστούκι σε φίλαθλο επειδή έμεινε καθιστός στον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Λος Άντζελες: 20χρονη μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ κοιμόταν με την 1 έτους κόρη της

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ